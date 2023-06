¿Cuál es la “sangre dorada” y por qué es el tipo más difícil de conseguir?

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. En este tenor es importante saber el tipo de sangre que resulta difícil de conseguir.

Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Es gracias a este tipo de contribuciones que pacientes con enfermedades potencialmente mortales pueden vivir más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

¿Qué tipo de sangre es el más difícil de conseguir?

La sangre más difícil de conseguir es la Rh nulo; también es conocida como “la sangre dorada”. Este tipo tiene como característica que sus glóbulos rojos no tienen ningún tipo de antígeno Rh, lo que la hace un tipo de sangre “universal”, es decir, que puede ser donada a cualquier persona con tipos de sangre raros dentro del sistema Rh o con Rh negativo.

Este tipo de sangre se adquiere de manera hereditaria, de acuerdo con expertos en la materia. Las personas portadoras tan solo pueden recibir transfusiones de alguien que también posea Rh nulo.

No se debe confundir el Rh negativo con el Rh nulo, pues este último se caracteriza porque carece de todos los antígenos asociados al Rh, no solo del D, como te explicamos anteriormente. Esto no es algo habitual y sucede debido a “una mutación en el gen RHAG”, como indica el Proyecto Mendelian Inheritance in Man (OMIM). Por esta razón, este tipo de sangre es considerado tan raro.

En un principio, es tipo de sangre Rh nulo, tiene ciertas ventajas. Aunque no son muchas las personas en el mundo que la tienen. De acuerdo con el libro El banco de sangre: “Una característica importante de los individuos Rh nulo es que sus hematíes (células de la sangre que transportan el oxígeno a los órganos y tejidos) presentan una vida menor, lo cual conduce a diferentes grados de anemia”.

¿Por qué a veces no podemos donar?

Algunas de las razones por las que no se puede donar sangre son principalmente: Se debe gozar de buena salud en el momento de donar, no se puede donar cuando se tiene un resfriado, gripe, dolor de garganta, úlceras bucales, infección gástrica o cualquier otra infección.

Tampoco se puede donar sangre después de haberse tatuado o hecho un piercing no se puede donar durante 6 meses. Si el piercing fue realizado por un profesional sanitario registrado y la inflamación ha desaparecido completamente, se puede donar sangre pasadas 12 horas.

Después de procedimientos odontológicos menores hay que esperar 24 horas para donar, y si se trata de procedimientos odontológicos mayores hay que esperar un mes.