¿Para qué sirve la Cámara de Diputados? Estas son sus funciones

La Cámara de Diputados, conocida como la máxima tribuna del pueblo, es una pieza fundamental en el Estado mexicano, sin ella la vida pública y política del país no se podría entender de la misma forma, pero ¿cómo se integra y cuáles son sus funciones?

Antes de avanzar es importante precisar que la Cámara de Diputados, como representante del Poder Legislativo, también es vigilante del Poder Ejecutivo, encabezado en este momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le ha hecho frente en algunas ocasiones como contrapeso.

¿Cuál es la función de la Cámara de Diputados?

La función principal de la Cámara de Diputados es generar normas, leyes y modificar las existentes, las cuales abarcan asuntos de interés general en materia de salud, educación, seguridad e igualdad entre los mexicanos.

De acuerdo con el libro 10 apuntes esenciales sobre la Cámara de Diputados, la nombrada máxima tribuna de los mexicanos busca, en todo momento, guiar el cómo, cuándo y dónde, en prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas a través de reglamentos.

La Cámara de Diputados también tiene tareas exclusivas como las siguientes:



Dar a conocer la declaración del presidente electo, acto conocido como Bando Solemne.

Supervisar el trabajo de la auditoría superior de la federación, que se encarga de vigilar los recursos públicos.

Aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.

Avalar el plan nacional de desarrollo, que sirve para llevar a cabo los proyectos del gobierno.

Designar a titulares de organismos públicos.

¿Cuántos diputados hay en San Lázaro?

El Palacio Legislativo de San Lázaro se integra por 500 diputados, 300 de ellos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. La Constitución los reconoce como uninominales (elegidos de forma directa por ciudadanos) y plurinominales (seleccionados por partidos).

Para que un partido obtenga diputados plurinominales debe tener al menos 3% de la votación y, como establece la Constitución, ningún partido puede tener más de 500 diputados por ambos principios. Esto con el fin de garantizar que todos los partidos estén representados en la Cámara.

La Constitución también establece que, por cada diputado titular o propietario, se debe elegir a un suplente, conocido como su fórmula electoral. En México, la Cámara de Diputados se renueva cada tres años y los legisladores pueden reelegirse hasta por cuatro períodos consecutivos.

¿Cuáles son los requisitos para ser diputado?

Para ser diputado, según el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los requisitos son los siguientes:

