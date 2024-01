Estas son las vacunas obligatorias para un perro en México

Las vacunas obligatorias para un perro, son un método eficaz para protegerlos de enfermedades graves. Las vacunas funcionan al introducir en el cuerpo del perro una forma debilitada o muerta del virus o bacteria que causa la enfermedad. Esto permite al sistema inmunitario del perro desarrollar defensas contra la enfermedad.

Las vacunas para perros se dividen en tres categorías: esenciales, no esenciales y no recomendadas. Las vacunas esenciales son necesarias para todos los perros, mientras que las vacunas no esenciales se recomiendan para perros que corren un mayor riesgo de exposición a la enfermedad.

¿Qué pasa si no vacuno nunca a mi perro?

Las mascotas pueden ser portadoras de enfermedades que pueden transmitirse a los humanos. Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos u hongos. Las formas más comunes de transmisión son a través de mordeduras, arañazos, contacto con excrementos, saliva o caspa animal.

Algunas de las enfermedades transmitidas entre perros pueden ser tan graves que pueden llegar a poner en riesgo la propia vida de tu mascota. Cuantos más perros haya vacunados, menor será el riesgo de propagación del virus entre la población.

Lista de vacunas que necesita un perro

El esquema de vacunación para perros generalmente comienza a la edad de seis semanas y se repite cada dos a cuatro semanas hasta que el perro tiene 16 semanas de edad. Después de eso, se administran vacunas de refuerzo cada año.

Las vacunas para perros pueden causar algunos efectos secundarios leves, como letargo, falta de apetito y dolor en el lugar de la inyección. Estos generalmente desaparecen por sí solos en unos días.

Vacuna contra el parvovirus y moquillo. Se aplica a las 6 primeras semanas de vida.

Vacuna Polivalente. Protege contra parvovirus, virus del moquillo, virus de Parainfluenza, virus de la hepatitis y leptospira. Debe colocarse a los 2 meses de edad.

Refuerzo de la vacuna polivalente, se administra a los 3 meses de vida del perro.

Vacuna contra la rabia y segundo refuerzo de vacuna polivalente a los 4 meses de edad.

Refuerzo de vacuna contra la rabia y polivalente. Se coloca al año de vida del cachorro.

¿Cuánto cuestan las vacunas para perros?

El costo de las vacunas para perros puede variar según el establecimiento, el estado y la marca de la vacuna. Sin embargo, la vacuna puppy, que se aplica a los cachorros, generalmente tiene un costo de entre 200 y 440 pesos.