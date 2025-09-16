¿Cuándo es el equinoccio de otoño 2025?

El otoño, una temporada muy esperada por muchos, está a punto de comenzar. Este cambio de estación trae consigo un clima más agradable y un nuevo paisaje natural. En México, el inicio de esta estación tiene una relevancia cultural y espiritual, especialmente en antiguas comunidades y sitios arqueológicos. Te decimos cuándo será el equinoccio de otoño 2025 y a qué hora.

El equinoccio de otoño es un evento astronómico de gran importancia. En este momento, el Sol se alinea de tal manera que ilumina la Tierra de manera uniforme. Este equilibrio entre la luz del día y la oscuridad de la noche ha sido interpretado por antiguas civilizaciones como un periodo de renovación y una oportunidad para la conexión espiritual con la naturaleza.

¿Cuándo será el equinoccio de otoño en México?

Según el sitio especializado en astronomía, Star Walk, el equinoccio de otoño para el hemisferio norte en 2025 sucederá el lunes 22 de septiembre. A nivel global, el fenómeno se presentará a las 18:20 GMT, lo que equivale a las 12:20 p.m. en la hora de México. Este evento marca el inicio oficial del otoño para esta región del planeta.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador de la Tierra, lo que provoca que la duración del día sea casi igual a la de la noche. Es un dato interesante que, mientras en el hemisferio norte comienza el otoño, el hemisferio sur experimenta el inicio de la primavera en la misma fecha.

Este evento astronómico da la bienvenida a una temporada con un clima más templado. Una de las características del otoño en el hemisferio norte es que los días se hacen progresivamente más cortos.

En el pasado, civilizaciones precolombinas como los mayas y los incas construyeron monumentos y realizaron rituales sincronizados con los equinoccios. Estos eventos estaban vinculados a las cosechas y a la preparación para las futuras temporadas agrícolas.

