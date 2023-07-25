¿Cuándo se elegirá al nuevo gobernador de Yucatán?

Las elecciones 2024 se encuentran más cerca de lo que parece, por esto, distintos partidos políticos comienzan a postular sus mejores cartas de presentación para que millones de ciudadanos acudan a las urnas y voten por algunos de los candidatos; en el caso de Yucatán se espera una alta participación.

Puebla, Tabasco, Jalisco, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Veracruz y Yucatán cambiarán de gobernador en las próximas elecciones, por eso es importante conocer cuándo entraría en funciones el nuevo mandatario y principalmente, qué día serán las votaciones.

¿Cuándo entra en funciones el nuevo gobernador de Yucatán?

Han pasado casi seis años desde que el actual gobernador de Yucatán tomó el cargo, ahora su mandato está por llegar al final, tras las elecciones 2024, la constitución del estado indica que la nueva persona entrará en funciones el día 1 de octubre y estará seis años al cargo, es decir, en 2030 concluirá.

En la mañanera del Presidente @lopezobrador_ presenté los avances de la primera etapa del Ie-tram, la nueva ruta del Sistema de Transporte #VaYVen, única en su tipo en toda #Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país 100% eléctrica que conectará a #Kanasín y #Umán con… pic.twitter.com/XV5EXoaSkS — Mauricio Vila (@MauVila) July 24, 2023

¿Cuándo son las elecciones en Yucatán en 2024?

Históricamente, Yucatán es una de las entidades que más porcentaje de asistentes presenta en la urnas, tan sólo en 2018 contabilizaron a un 74.5%, lo que lo situó en el primer lugar de interés electoral.

Para las elecciones 2024 se espera que la participación continúe y el Partido Acción Nacional (PAN), Morena y Revolucionario Institucional (PRI) concentren la mayor parte de las votaciones, este último uno de los que ha dominado desde 1976.

Las elecciones en Yucatán serán el domingo 2 de junio de 2024; sin embargo, también se renovarán otros cargos como son:



35 diputados estatales : 21 diputados electos por mayoría relativa y 14 designados mediante representación proporcional para integrar la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

: 21 diputados electos por mayoría relativa y 14 designados mediante representación proporcional para integrar la LXIV Legislatura del Congreso del Estado. 106 ayuntamientos: Compuestos por un presidente municipal, un síndico y sus regidores que permanecerán 3 años.

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernadores de Yucatán?

Las elecciones 2024 se acercan y Yucatán en uno de los estados que participará,se espera que millones de ciudadanos asistan a las urnas para elegir al próximo gobernador, actualmente, el PRI y el PAN han dominado durante los últimos días mandatos, esta es la lista:

