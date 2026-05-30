¿Está el Estadio CDMX? Estos son los 5 recintos con más capacidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete ser un evento histórico, no sólo por la cantidad de selecciones participantes, sino también por la magnitud de los escenarios elegidos. Para albergar tanta pasión futbolera se necesitan estadios de dimensiones imponentes, por lo que México, Canadá y Estados Unidos seleccionaron 16 recintos con infraestructura de excelencia. Entre ellos aparece el Estadio Azteca, posicionado entre los que contarán con el mayor aforo en los espectáculos deportivos que se aproximan.

Los cinco estadios más grandes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

AT&T Stadium — Arlington, Texas (92,000 espectadores)

Su techo retráctil, la pantalla central y su impresionante capacidad lo posicionan como el más grande e innovador de la competencia. El hogar de los Dallas Cowboys será sede de partidos de la fase de grupos y de una semifinal.

AT&T Stadium, el de mayor capacidad

Estadio Azteca — Ciudad de México, México (90,000 espectadores)

Este recinto no solo se destaca por su aforo, sino también por un legado inigualable. Ya fue testigo en 1970 y 1986, pero vuelve a aparecer en escena cuatro décadas más tarde. Lógicamente luce más renovado que en aquella oportunidad en la que Argentina doblegó a Alemania Federal en el duelo decisivo, pero conserva intacta esa esencia futbolera que lo caracteriza.

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Rose Bowl — Pasadena, California (88,000 espectadores)

Ícono californiano, olímpico y mundialista, este estadio tuvo un protagonismo que trascendió fronteras cuando Brasil se consagró campeón ante Italia en Estados Unidos 1994, y vuelve a escena más de tres décadas después.

MetLife Stadium — East Rutherford, Nueva Jersey (82,500 espectadores)

El estadio de la región de Nueva York fue elegido para albergar la gran final. Moderno, funcional y utilizado habitualmente por dos franquicias de la NFL, tendrá el honor de coronar al próximo campeón del mundo ante más de 80 mil testigos.



Arrowhead Stadium — Kansas City, Missouri (76,000 espectadores)

Famoso por su atmósfera eléctrica y su hinchada, cierra la lista de los cinco más grandes. Su capacidad supera los 76,000 espectadores y su nombre ya resuena en el ambiente: será el escenario donde Argentina disputará su primer partido del torneo, ante Argelia, el 16 de junio.

Con 16 sedes distribuidas en tres países, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se perfila como la edición logísticamente más compleja de la historia. No obstante, estos cinco recintos concentran gran parte de la épica mundialista, con el Azteca como principal estandarte.