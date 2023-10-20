¿Cuánto cuesta sacar el acta de nacimiento con código QR?

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes de todo ciudadano mexicanos; con ella puedes realizar todo tipo de trámites, desde realizar una inscripción escolar hasta solicitar tu pasaporte. Por eso, ahora puedes obtener tu acta de nacimiento con código QR.

Entendiendo la importancia del documento, las autoridades habilitaron esta opción, pues con solo escanearlo podrás consultarla en todas partes y descargarla. En esta nota encontrarás los pasos para tener la tuya todo desde tu dispositivo.

Digitaliza o corrige tu acta de nacimiento para evitar contratiempos al realizar tus trámites personales. Escanea el código QR en la imagen 📸 o ingresa directamente a: https://t.co/49oRNMd2py pic.twitter.com/w8zKnYyVK8 — Gobernación (@SEGOB_mx) April 12, 2023

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento con código QR?

Antes de continuar debemos hacer una aclaración, solicitar tu acta de nacimiento con código QR en línea tiene un costo de 85 pesos mexicanos para los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, este monto podría cambiar dependiendo de la entidad, pues cada estado es responsable de establecer el costo.

Para verificar cuánto dinero debes pagar, primero deberás completar todos los datos que te explicaremos más adelante, es decir, el monto total aparecerá al final.

Cabe señalar que una vez que descargues tu acta, podrás imprimirla en tamaño carta y será válida en todas las instituciones del Gobierno estatal y federal, es decir que no tendrás que acudir al registro civil o a los kioscos y pagar por cada impresión.

¿Cómo tramitar el acta de nacimiento con código QR?

Lo primero será tener buena conexión a internet en tu dispositivo, puede ser celular, computadora, laptop o tablet; luego debes ingresar a este enlace.

Una vez en el sitio deberás poner tu CURP en el espacio que indica y darle click a la casilla de “no soy un robot”. El siguiente paso será poner el nombre completo de la persona que te registró al nacer.

Una vez que revises que los datos son correctos, podrás proceder con el pago en línea y ¡felicidades! Con eso podrás descargar tu acta de nacimiento en formato PDF con código QR. En este mismo enlace podrás consultar el estatus de tu pago y validarlo.

¿Cómo pedir una corrección en los datos del acta de nacimiento?

En caso de que tus datos necesiten una corrección, debes ingresar al Directorio de Enlaces de las Áreas de Corrección de Acta en los Registros Civiles, los cuales analizarán la situación y resolverán el problema.

En el siguiente enlace podrás encontrar el número que corresponde dependiendo de tu estado.