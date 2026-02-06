¿Cuánto durará el Super Bowl 2026? El tiempo promedio de un partido de la NFL

El Super Bowl 2026 es mucho más que un simple partido de futbol americano, se trata de un evento global que combina deporte, espectáculo, además de millones de espectadores frente a la pantalla; por esto es que una de las preguntas más buscadas cada año es clara: ¿cuánto durará realmente el Super Bowl?

Justo en este punto te debemos aclarar que aunque en estricto sentido, el reloj del juego marca 60 minutos, la experiencia completa del juego de la final de la NFL, va mucho más allá.

¿Cuánto tiempo podría durar el partido completo del Super Bowl 2026? ⏱️

¿Cuánto dura un partido de americano? En estricto sentido, un juego de la NFL , incluido el Super Bowl, se divide en cuatro cuartos de 15 minutos, sin embargo, el tiempo real de juego suele extenderse un poco más debido a las pausas, las revisiones arbitrales, los castigos, además de los “tiempos fuera”, que solicitan los equipos.

En promedio, un partido completo de la NFL dura entre 3 horas y 3 horas con 15 minutos, pero en el caso del Super Bowl, ese tiempo puede alargarse hasta 3 horas y 45 minutos, debido a los siguientes factores:

Mayor número de pausas comerciales



Revisiones arbitrales más detalladas



Ceremonias y protocolos especiales



Tiempos extra si hay empate (es raro, pero es posible).



En total, desde la “kick off” inicial hasta el final del partido, el este magno evento deportivo suele extenderse cerca de cuatro horas.

¿Cuánto tiempo durará el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl? 🎤

Como todos los años, el artista del Show de Medio Tiempo suele generar una enorme expectativa, pero debemos aclarar que, independientemente del artista, el Halftime Show del Super Bowl tiene una duración estándar.

Por lo general, el espectáculo musical dura entre 13 y 15 minutos, según los lineamientos oficiales de la NFL. Esto aplica incluso para artistas de talla mundial como Bad Bunny .

Sin embargo, el medio tiempo completo, incluyendo montaje y desmontaje del escenario en el campo de juego, suele extiende aproximadamente 30 minutos, es decir, prácticamente el doble que un descanso normal de temporada regular.

¿Cuál es el Super Bowl que ha durado más en la historia?🕰️

¡Se fueron a tiempo extra! Cabe recordar que la edición del Super Bowl LI (2017), entre los New England Patriots y Atlanta Falcons, ostenta el récord de ser el más largo. Ese impresionante partido se fue a tiempo extra, algo inédito en la historia del Super Bowl, y tuvo una duración aproximada de unas 4 horas con 5 minutos.

Cabe señalar que ese juego de la final de la NFL, también es recordado por la mayor remontada, cuando los Patriotas, de la mano de Tom Brady , revirtieron un marcador de 28-3.

Más allá del reloj, el Super Bowl es una experiencia que se vive antes, durante y después del silbatazo final; ¿planeas verlo completo o solamente el medio tiempo y los comerciales?