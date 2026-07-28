OFICIAL: Los salarios de los militares en México desde soldado hasta general de división, actualizados a 2026

Si estás pensando en ingresar a las Fuerzas Armadas o simplemente quieres conocer cuánto son sus ingresos este año, aquí te contamos exactamente cuánto gana un militar en México según su rango oficial. Las percepciones de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos varían significativamente según las responsabilidades, la jerarquía y el tiempo de servicio, pero todas parten de un tabulador oficial actualizado que define sus ingresos libres de impuestos.

¿Cuánto gana un militar en México en 2026?

Con la actualización del tabulador de percepciones del personal militar para el año 2026, el monto neto libre de impuestos que recibe cada elemento según su grado va desde los 18,840.42 pesos mensuales para un Soldado hasta los 133,503.67 pesos mensuales para un General de División.

Esta es la lista oficial de percepciones netas mensuales por rango:

Mandos Superiores y Jefes:



General de División: 133 mil 503.67 pesos

133 mil 503.67 pesos General de Brigada / General de Ala: 122 mil 372.19 pesos

122 mil 372.19 pesos General Brigadier / General de Grupo: 107 mil 774.04 pesos

107 mil 774.04 pesos Coronel: 91mil 027.71 pesos

91mil 027.71 pesos Teniente Coronel: 62 mil 354.53 pesos

62 mil 354.53 pesos Mayor: 49 mil 769.61 pesos Oficiales

Capitán Primero: 42 mil 979.08 pesos

42 mil 979.08 pesos Capitán Segundo: 38 mil 993.12 pesos

38 mil 993.12 pesos Teniente: 25 mil 977.03 pesos (incluye asignación de mando/enlace)

25 mil 977.03 pesos (incluye asignación de mando/enlace) Subteniente: 24 mil 500.78 pesos

Tropa (Clases y Soldados)



Sargento Primero: 21 mil 306.63 pesos

21 mil 306.63 pesos Sargento Segundo: 20 mil 820.13 pesos

20 mil 820.13 pesos Cabo: 19 mil 548.69 pesos

19 mil 548.69 pesos Soldado: 18 mil 840.42 pesos

Es importante destacar que el ingreso total del personal militar no se compone únicamente del sueldo base o haber. La estructura salarial incluye diversos rubros como sobrehaberes, compensación técnica al servicio, compensaciones garantizadas, apoyo para gastos de transporte, ayuda para despensa y asignaciones por previsión social múltiple. De igual forma, a los ingresos brutos se les aplican las deducciones legales obligatorias, entre las que destacan el Impuesto Sobre la Renta (ISR), las aportaciones al Fondo de Ahorro (F.A.) y la cuota del Seguro Colectivo de Retiro (S.C.R.).

Además del sueldo mensual, las Fuerzas Armadas contemplan beneficios y estímulos adicionales que incrementan el ingreso de los uniformados. Por ejemplo, se otorga una prima de perseverancia por años de servicio que va desde un 10% adicional al cumplir 10 años, hasta un 50% al alcanzar los 50 años de trayectoria. Asimismo, se cubren 20 días de haber como prima vacacional, 40 días de haber para la gratificación de fin de año (aguinaldo) y un incremento especial del 40% sobre el haber mensual a todo el personal que acredite estudios de nivel licenciatura.