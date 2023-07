VIDEO: Esto tendría que pagar la mujer que destruyó computadoras de mostrador en el AICM

Una mujer quien presuntamente rompió diversos aparatos electrónicos de un mostrador de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) quedó detenida por la policía capitalina.

En un video compartido en redes sociales, una señora sube a una báscula donde los viajeros colocan el equipaje, con el fin de alcanzar los dispositivos y todo lo que había en las mesas donde el personal atiende a los pasajeros.

La persona, visiblemente alterada, reclamaba a los trabajadores que, aunque no le devolverían su dinero, los destrozos que ella realizaba le costarían a los empleados.

“Si quieren no me regresen mi dinero, me vale madre, pero esto les va a costar. No me lo regreses, pero eso, págalo tú y si no tienes el dinero, me vale”, exclamó la mujer, mientras lanzaba lo que tenía a su alcance y cruzó al otro lado del mostrador para arrojar al suelo pantallas y teclados de computadora.

¡Fuera de control!



Por romper equipo de cómputo y telefónico en el mostrador de una aerolínea en la #T1 del @AICM_mx, fue detenida una mujer de 56 años de edad.



Elementos de la Policía Auxiliar la trasladaron ante el Ministerio Público de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/5brYXWJTNt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló en una tarjeta informativa que agentes de la Policía Auxiliar acudieron en ayuda de una agente de tráfico de una aerolínea durante la tarde de ayer, quien manifestó que una pasajera se alteró y comenzó a romper equipo de cómputo y telefónico de la empresa.

Ante ello, los oficiales ubicaron a una mujer como probable responsable de 56 años de edad. Al ser identificada por la afectada, los agentes la detuvieron, le informaron sus derechos y la presentaron ante el Ministerio Público, el cual definirá su situación jurídica.

¿Cuánto deberá pagar la mujer que destruyó computadoras en el AICM?

El equipo de “Nosotros, Ustedes y Hechos” de Fuerza Informativa Azteca (FIA) realizó una estimación del costo de los objetos dañados por la mujer en el mostrador del AICM durante la tarde de ayer. De acuerdo con el análisis con base en las imágenes, la probable responsable destruyó al menos cuatro monitores LED, un teclado con cable, un escáner de códigos y unos lentes. Del desglose del costo es:

¿CUÁNTO LE COSTÓ EL #BERRINCHE?



Esta señora que entró en crisis y destruyó los mostradores de la #aerolínea, tendrá que pagar una buena cantidad por todos los daños.



¡Aquí @CHRISTIAN_LARA y @Roberto_RuizG ya le hicieron la cuenta en @LosRuizLara! pic.twitter.com/HTCMpiuECW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 5, 2023

Cuatro monitores LED: 6 mil 396 pesos.

Teclado con cable: 400 pesos.

Escáner de código: 295 pesos.

Lentes: mil 500 pesos.

El costo total de los daños ascendería a 8 mil 591 pesos, de acuerdo con este estimado.