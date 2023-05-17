Cuba despliega alfombra roja a empresas de Rusia para reforzar lazos económicos

Funcionarios de Rusia y Cuba, así como empresarios, anunciaron el miércoles 17 de mayo nuevos beneficios para atraer a inversionistas rusos al mercado de la isla, en una nueva señal de que los lazos económicos entre los aliados políticos transitan por un rápido crecimiento.

El jefe del Comité Empresarial Cubano-Ruso, Boris Titov, dijo en la apertura de un foro de empresarios rusos en La Habana que Cuba había abierto decisivamente la puerta a la inversión de Rusia. "Nos están dando un trato preferencial", dijo Titov en un discurso en el Hotel Nacional de La Habana. "El camino es claro", añadió.

Titov señaló que La Habana había ofrecido a las empresas rusas el derecho a hacer uso en usufructo de la tierra cubana en un plazo de 30 años, un privilegio rara vez concedido a empresas extranjeras en el país.

El funcionario apuntó que Cuba también garantizaría la exención de diferentes aranceles a las empresas rusas para la importación de productos de alta tecnología y permitiría a las empresas enviar a su país los beneficios que se obtengan, otra ventaja clave en la isla con una economía dominada por el Estado.

"En la época soviética había una línea portuaria y un enlace marítimo directo", afirmó. "Estamos analizando esta posibilidad con los dueños de los barcos cubanos".

Foro empresarial Cuba-Rusia apuesta a nuevas oportunidades de intercambio bilateral #CubaNoEstáSola. pic.twitter.com/hRqVc6zE7Z — Axl 3.1K (@Axl77592447) May 17, 2023

Reforzar lazos económicos entre Cuba y Rusia

En los últimos meses, Cuba ha buscado atraer inversionistas de Rusia y otras naciones políticamente aliadas en un intento por apuntalar su economía devastada, afectada por una creciente inflación producto de la pandemia de coronavirus y las fuertes sanciones de Estados Unidos.

Rusia, golpeada también por las sanciones occidentales tras el conflicto en Ucrania, se ha movido en los últimos meses para fortalecer sus lazos económicos con La Habana y otras naciones de América Latina opuestas a lo que se describe como la hegemonía estadounidense.

Ricardo Cabrisas, ministro de Comercio Exterior de Cuba, dijo a reporteros al margen del foro que "nadie podrá detener" la expansión de los lazos económicos entre Rusia y Cuba.

El comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó los 450 millones de dólares en 2022, el triple que en el año previo, dijo Serguei Baldin, representante comercial de Rusia en La Habana, quien destacó que alrededor del 90% del comercio era por las ventas de los derivados del petróleo y aceite de soja ruso a Cuba.

