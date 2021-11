El cubrebocas es opcional: Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Durante la transmisión de un programa local, Layda Sansores San Róman habló sobre su punto de vista respecto al uso de cubrebocas y de la sana distancia. De acuerdo con la gobernadora de Campeche, en su estado ya no son necesarias esas precauciones.

Si quieres te lo pones y si no, no, así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo. Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Layda Sansores también aseguró que en su estado ya no hay peligro de contagios por Covid-19, pues ya está en semáforo epidemiológico verde, razón por la cual dijo que buscará la forma de que ya no se use cubrebocas permanentemente.

Instagram: @laydasansores

Si bien la gobernadora dijo sentirse segura sin careta, sana distancia o cubrebocas, anunció que por el momento no habría eventos masivos en Campeche, a pesar de que en otras partes del país ya se estuvieran celebrando eventos como lo fue en la CDMX con la Fórmula 1.

Algunas recomendaciones que Layda Sansores no dejó pasar fueron las de comer saludable, no salir a la calle en caso de estar enfermos y comenzar a perder el miedo a esta nueva normalidad.

Hay que irnos adaptando a esta vida normal, nos está costando trabajo, pero este es el momento de intentarlo. Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

De acuerdo con la gobernadora, ella respeta la decisión de quienes se cuidan, incluso dijo “a veces yo lo traigo de simulación”, refiriéndose al uso de cubrebocas.

Por último, mencionó que a pesar de que mucha gente toma precauciones respecto al virus de la Covid-19 , muy pocas personas usan el cubrebocas de forma correcta, pues son pocos los que protegen de forma adecuada y lo que no, se tienen que lavar.

Si no saben lavar ni sus calzones, entonces ya te van a estar lavando esto. Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún es necesario el uso de cubrebocas en interiores que no cuenten con ventilación como medida preventiva, a pesar de si se está vacunado.

¿Cómo es el uso correcto del cubrebocas?

De acuerdo a los consejos para el uso correcto de cubrebocas dado por la OMS, estos deben ser guardados en bolsas de plástico antes y después de ser usados y en caso de que sean lavables, usar agua y jabón.

Por otra parte, los cubrebocas con algodón en la capa interna son los más recomendables, pues proporcionan una mejor protección. En caso de que sea un desechable, se debe verificar que cumple con, al menos, 70% de filtración y es reusable al menos después de 5 lavadas.

Pexels: Anna Shvets

Además, el cubrebocas debe cubrir nariz, boca y barbilla para evitar filtraciones y al contrario de lo que muchos piensan, no es recomendable usar dos cubrebocas de tela a la vez, pues puede provocar la falta de aire y que se tenga que retirar para retomar el aliento.

Para el lavado de los cubrebocas no médicos, la OMS recomienda lavarlos con detergente y jabón a una temperatura de 60 grados. En caso de no poder lavarlos de esa forma, usar solo jabón y dejar en agua hirviendo durante un minuto al menos.