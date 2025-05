¿Cómo cuidar tus plantas durante las olas de calor? Algunas especies ¡lo hacen solas!

Con la llegada del verano, aumentan las temperaturas, por lo que es normal preocuparnos por protegernos del clima extremo… pero, ¿qué pasa con las plantas que tienes en la casa? Aunque muchas veces pueden pasar desapercibidas, ellas también sufren los estragos de las olas de calor.

Entender cómo cuidarlas puede marcar la diferencia entre un jardín saludable y uno devastado por los rayos del sol; te decimos cómo puedes cuidar a las plantas de manera efectiva.

¿Cómo afectan las altas temperaturas a las plantas?

Cuando se registran altas temperaturas aparece el estrés térmico en las plantas, un fenómeno que altera su estructura bioquímica y que interfiere con en procesos como la fotosíntesis, la respiración, la división celular y el crecimiento, según el estudio “Plant tolerance to high temperature in a changing environment: scientific fundamentals and production of heat stress-tolerant crops”.

Es decir, el calor no solo las marchita, también hace que tus plantas queden “bloqueadas” por dentro, de ahí la importancia de protegerlas de los rayos solares.

Además, con el calor, las plantas pierden agua rápidamente debido a una transpiración constante. De acuerdo con el NASA Earth Observatory, esto las vuelve vulnerables a la deshidratación, debilitando sus defensas naturales.

¿Cómo se adaptan las plantas al calor?

A pesar del clima extremo, muchas especies han evolucionado para resistir temperaturas intensas. Por ejemplo, la Arabidopsis thaliana, caracterizada por sus pequeñas flores blancas, produce unas proteínas especiales conocidas como HSPs (proteínas de choque térmico), que actúan como un escudo interno, protegiendo a las demás proteínas celulares cuando la planta entra en crisis por calor, según el Journal of Integrative Agriculture.

Otra especie destacada es la vid o parra. Un estudio publicado en Frontiers in Environmental Science reveló que, ante el calor, esta planta aumenta su producción natural de antioxidantes, los cuales ayudan a neutralizar los radicales libres generados por la exposición solar. Gracias a esto, mantiene su estructura celular protegida y funcional.

Y luego está el fascinante caso de la Dichanthelium lanuginosum, una especie de pasto estudiado en el Parque Nacional Yellowstone. Según un artículo publicado en Science, esta especie sobrevive a temperaturas de hasta 65 °C gracias a una simbiosis triple: un hongo, un virus y la propia planta trabajan en conjunto para tolerar el calor extremo. Es un ejemplo impresionante de cómo la vida se adapta incluso a las condiciones más hostiles.

| Elaboración FIA, con apoyo de IA (ChatGPT) / Fuente: Márquez et al., 2007. Science

¿Cómo proteger a las plantas del calor?

Existen plantas que necesitan nuestra ayuda para mantenerse sanas, como aquellas que tenemos en el hogar e incluso en el trabajo. En el caso específico de esas especies, lo recomendable es regalarlas por la mañana o al atardecer, para evitar que el agua se evapore cuando los rayos del sol son más fuertes, según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Otra práctica es el “mulching”, también conocido como “acolchado”, que consiste en colocar hojas secas, corteza, piedras o plásticos sobre la tierra para regular la temperatura del suelo y conservar la humedad. De acuerdo con Frontiers in Agronomy, esta técnica ayuda a reducir la evaporación, mantener el suelo fresco y mejorar la salud general de las plantas durante las olas de calor.