Tragedia en Saltillo: Exmilitar estadounidense balea a su exfamilia en boutique, hay tres muertos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró la tarde de este martes en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo, tras un sangriento ataque armado perpetrado al interior de la boutique "Lions". Al arribar al establecimiento, los paramédicos confirmaron la muerte de tres personas, dos mujeres y un hombre, mientras que una cuarta víctima, expareja del agresor, fue estabilizada y trasladada de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social tras recibir un disparo en la cabeza, donde su estado de salud se reporta como crítico.

Conflicto por la sustracción de un menor: El móvil del multihomicidio

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado revelaron que el ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas y habría derivado de una disputa relacionada con la sustracción de un menor. El agresor fue identificado como Chad, de 45 años, de nacionalidad estadounidense y con antecedentes como exmilitar y expolicía en el país vecino. Según las indagatorias oficiales, el hombre irrumpió en el negocio y atacó a balazos a sus exsuegros y a su excuñada, privándolos de la vida, para posteriormente disparar contra su expareja y escapar del sitio a bordo de una camioneta Chevrolet gris acompañado del menor.

Operativo y detención en el Puente Internacional de Piedras Negras

Tras consumar el ataque, el sospechoso emprendió la huida con rumbo al norte de Coahuila con la intención de cruzar hacia territorio estadounidense. Fue alrededor de las 21:00 horas cuando elementos policiacos lo localizaron mientras hacía fila para cruzar por el Puente Internacional en Piedras Negras; al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y sometido por los agentes. La Fiscalía estatal continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y procesar al detenido por el multihomicidio.

