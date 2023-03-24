Daniel Ortega ordenó detención de la doctora Anely Pérez en Nicaragua

Medios locales informaron que el gobierno de Daniel Ortega detuvo el jueves por la noche a la doctora Anely Pérez Molina, miembro de la Unidad Médica Nicaragua.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Unidad Médica, que pidieron anonimato, la doctora fue apresada durante la noche, cuando fue sorprendida en su casa por un fuerte operativo policial. Por el momento se desconoce cuál fue la razón para que la detuvieran en Managua.

Varias organizaciones opositoras a la dictadura de Daniel Ortega denunciaron la detención arbitraria de la doctora y exigieron su libertad inmediata, ya que no existen delitos reales para mantenerla presa.

Una de las organizaciones que alzó la voz tras la detención de la doctora Anely Pérez, fue Alianza Cívica Nicaragua, quien compartió un comunicado en sus redes sociales en el que escribieron que “el régimen continúa secuestrando personas inocentes”.

Desde la Alianza Cívica demandamos la libertad de la Dra Anely Pérez.



El régimen continúa secuestrando personas inocentes.



¡Libertad Ya! #SOSNicaragua pic.twitter.com/ADgdmAOjBp — Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) March 24, 2023

La Unidad Nacional Azul y Blanco, también opositora a la dictadura de Ortega, exigió “la liberación inmediata de la dra Anely Pérez y el respeto a sus derechos humanos”.

“Con su detención, el régimen autoritario de Daniel Ortega demuestra que, la persecución, el asedio, las amenazas y los encarcelamientos contra la sociedad civil opositora, siguen siendo constantes en el país”, se pronunció la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua.

¿Quién es Anely Pérez, la doctora detenida por el gobierno de Nicaragua?

Anely Pérez Molina se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y tiene una especialidad en dermatología.

La doctora Anely Pérez se desempeñó como secretaria de la Unidad Médica en Nicaragua, una organización que formaba parte de la Alianza Cívica.

Injusticia cometida contra una profesional de la salud, mujer honesta, trabajadora, buena Madre, esposa y amiga. Es una actitud delincuencial y descabellada detener a nuestros médicos. Esperamos sea liberada. No mas detenciones ilegales. pic.twitter.com/nW0RyFnqOL — Yonarqui Martinez G (@YonarquiM) March 24, 2023

Anely Pérez también denunció la mala gestión del Ministerio de Salud del país, bajo las órdenes de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, durante la pandemia de Covid-19.

El régimen de Daniel Ortega continúa encarcelando a personas que está en contra de su gobierno, actualmente hay 37 presos políticos, luego de la excarcelación y destierro de 222 nicaragüenses.

