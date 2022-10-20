Date Cuenta | ¿Cómo se combate el cambio climático?

Todos sabemos que el cambio climático está provocando un ‘despapaye’ en todo el mundo, la pregunta es ¿Qué hacemos al respecto?

La solución son las energías limpias, pero hay que saber cómo lograrlo, #Europa ahora tiene una crisis energética.

En México, tenemos que cambiar ya nuestra manera de generar energía, y, a diferencia de los europeos, tenemos una ventaja enorme: la geografía.