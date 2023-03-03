¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 3 de marzo 2023

En la mañanera de AMLO del viernes 3 de marzo de 2023 se abordaron temas como: el Plan B de la Reforma Electoral y la amenaza difundida en Twitter a Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

Plan B busca que aparatos burocráticos no cuesten tanto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los señalamientos contra el Plan B son un “pretexto de los conservadores para enfrentar al gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales”.

Mencionó que la Reforma Electoral busca que los jueces y consejeros sean honestos e íntegros, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se quejó de los altos funcionarios del #INE que se rehúsan a la aplicación de las nuevas leyes que rigen comicios pic.twitter.com/xyPKIUPY5P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

“Yo ni sabía quién es el señor Edmundo Jacobo, ya lleva 30 años en el INE, imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias”, sentenció AMLO.

Se termina la burocracia dorada del INE: Adán Augusto

En la mañanera de hoy 3 de marzo 2023, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, comentó que la Reforma Electoral a cinco leyes contiene “el fin de la burocracia dorada del INE”, porque se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores.

“Se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación que consta de 70 artículos y con la que se regula que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver todas las impugnaciones durante el proceso electoral”, explicó.

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación @adan_augusto asistió a la mañanera para explicar los ajustes a las leyes electorales que rigen comicios pic.twitter.com/GcqtESUXK6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la burocracia dorada del INE?

Desde Palacio Nacional, el presidente enlistó los tres privilegios que tiene la “burocracia dorada del INE”:

1. Sueldos y viáticos por encima de lo que gana el propio AMLO, lo cual, dijo, es violatorio al artículo 127 de la Constitución. “Pero como se ampararon contra la ley de austeridad mantienen esos sueldos”, añadió.

2. Servicio médico privado del que se desconoce a cuánto asciende el monto de inversión para mantenerlo.

3. Una caja de ahorro especial que funciona con el presupuesto público que se le entrega al INE.

¿Qué dijo AMLO sobre la amenaza a Norma Piña?

En la conferencia mañanera hoy 3 de marzo 2023, el presidente también habló sobre las amenazas que circulan en redes contra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos porque son capaces de eso y más”, declaró.

Juzgadores de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), exigieron una investigación para dar con los responsables de la cuenta que incita a la violencia y difundió la imagen donde se observa una foto de la ministra y una bala.

