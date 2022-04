Papá de Debanhi: Taxista la acosó y por eso se bajó en la carretera

A unas horas de haber encontrado el cuerpo de Debanhi en el interior de la cisterna de un motel, el padre de la joven, Mario Escobar, acusó al taxista de aplicación que recogió a su hija al salir de una fiesta de haberla acosado, razón por la que ella se bajó del auto en plena carretera y de madrugada.

El hombre, sumamente molesto con la Fiscalía de Nuevo León, en la que dijo ya no confiar, responsabilizó a Juan David Cuéllar, nombre con el que identificó al taxista, de haber realizado tocamientos a Debanhi y refirió que incluso hay un video en el que se observa cuando ella se baja del taxi.

Mario Escobar lo relata de esta forma, en una conferencia de prensa momentos antes de reunirse con el gobernador de la entidad, Samuel García:

“Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, después de analizarlo la fiscalía, hay un documento en donde el taxista Juan David Cuéllar estira la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso… pero en donde el fiscal dice que no hay delito qué perseguir”.

En ese sentido, dijo estar molesto con el fiscal y acusó públicamente a Juan David Cuéllar “de detonar todo esto porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado porque era un taxi de alquiler”.

Hace dos días, el padre de Debanhi Susana se enteró de lo que ahora revela y acusó a la fiscalía de ser hermética y de no haber hecho su trabajo, “porque si hubiese tenido esa información no estuvieramos aquí yo estuviera con mi hija hija, y con mi esposa también y esa persona fue parte de la detonacion de todo lo que está pasando”.

El taxista no está detenido

Al ser cuestionado sobre si el taxista que fue por su hija está detenido, el padre de Debanhi dijo que no “porque no hay delito que perseguir dijo Rodolfo Salinas, así me dijo delante de la Comisión de Búsqueda Nacional, delante de la Comision de Busqueda local, delante de un abogado, delante de mi esposa y delante de mi, y no se vale ya júzguenlo ustedes o la sociedad”.

Sobre los videos de la empresa Alcosa, el padre de la joven estudiante de Derecho indicó que “algunos minutos que son bien importantes de que después de que mi hija caminara a la empresa Alcosa para pedir auxilio desaparecieran por arte de magia, dos videos, que están de frente tienen ocho camaras, ellos me dijeron”.

Incluso dice que le indicaron que se analizan esos materiales.

“Estamos hartos de esta inseguridad, estamos hartos de que le pase esto a nuestras niña, hoy es el papá de Debanhi ¿mañana quien será? Tenemos que hacer algo, esto sirvió para que encontráramos cuatro o cinco cuerpos , porque son los que van por toda esta movilizacion, no somos gente de dinero, que detonó por el caso de María Fernana que todos ustedes saben, detonó porque se pegó lo de Debanhi, porque me tocó a mi y si esto sirve para poner un granito de arena para tener un mejor Nuevo león, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir luchando”, dijo el padre indignado.

Este es el mapa de la zona en donde ocurrió la fiesta, la carretera donde se bajó del taxi, el motel y la empresa Alcosa: