Elecciones 2024: Debates presidenciales cumplen 30 años; este es el recuento

El primer debate presidencial en México, para las elecciones 2024, está a la vuelta de la esquina, además, este ejercicio cumplirá 30 años en esta jornada. Por eso, es importante hacer un recuento de todos los debates que se han hecho, además de cuál fue el primero.

¿Cuál fue el primer debate presidencial en México?

El primer debate presidencial fue el que se llevó a cabo para las elecciones de 1994, donde participaron los candidatos Ernesto Zedillo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diego Fernández de Cevallos del Partido Acción Nacional (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Este se llevó a cabo el 12 de mayo de 1994 en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México, donde familiares y equipos de campaña de los candidatos pudieron encontrarse en el lugar.

Debate presidencial del año 2000

El segundo debate presidencial de la historia de México, fue protagonizado por Francisco Labastida del tricolor, Vicente Fox de la Alianza por el Cambio y Cuauhtémoc Cárdenas de la Alianza por México, este se llevó a cabo el 26 de mayo del 2000 en el Museo Tecnológico de la Comisión Nacional de Electricidad en la capital.

“A mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malo para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca”, dijo Fox en su momento, quien finalmente quedó electo como presidente.

Debate presidencial del 2006

En las elecciones 2006, fue la primera aparición del candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se enfrentó contra el panista Felipe Calderón Hinojosa, ganador de la presidencia, Roberto Madrazo del PRI, Patricia Mercado del PASC y Roberto Campa del PANAL. Para estas elecciones hubo dos ejercicios, el último se llevó a cabo el 6 de junio.

Debate presidencial del 2012

Rumbo a las elecciones 2012, se realizaron dos debates presidenciales, el primero el 6 de mayo y el segundo el 10 de junio, asimismo, con un formato alternativo, se celebró uno el 19 de junio, donde el priista Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota del PAN, Gabriel Quadri del PANAL y Andrés Manuel del PRD, se vieron cara a cara.

Finalmente, la victoria se la llevó el priista, regresando el poder al tricolor después de haberlo perdido hacía 12 años.

Debate presidencial del 2018

Cómo olvidar el “Ricky, riquín, canallín” de AMLO, la propuesta de mochar manos de Jaime Rodríguez “El Bronco”, momentos clave del debate presidencial del 2018. Para este proceso electoral, se realizaron tres ejercicios, donde López Obrador, de la mano de Morena, Antonio Meade del PRI, Ricardo Anaya del PAN y el candidato independiente Jaime Rodríguez, se acusaron de todo.