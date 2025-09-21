Muere conductora de TV en desplome de avioneta en García, Nuevo León

La tarde de este sábado 20 de septiembre se registró la caída de una aeronave ligera en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, dentro de la zona conocida como Interpuerto.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de García, junto con la Policía Municipal, acudieron de inmediato al lugar tras el reporte de un accidente aéreo. Al arribar, confirmaron que en el interior de la aeronave se encontraban dos personas sin signos vitales.

De manera preliminar se indicó que en la zona existe una pista de vuelo, por lo que se presume que la avioneta intentó aterrizar antes de desplomarse. Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes determinen las causas del siniestro.

Autoridades en el lugar del accidente de la avioneta

El área fue resguardada en espera del arribo de personal especializado en aeronáutica civil y autoridades federales, quienes se encargarán de abrir la investigación correspondiente. Entre las corporaciones que acudieron se encuentran: Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García y Policía Municipal de García.

La zona permanece asegurada mientras continúan las labores de peritaje y retiro de restos de la avioneta.

Por su parte el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, publicó en su cuenta de Facebook: “Lamento informarles que me encuentro en el lugar, está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta, con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesqueria en el Parque Indistrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos.”

Reconocen a una de las víctimas del avionazo en García

De acuerdo con periodistas regiomontanos, informan que una de las víctimas es Debora Estrella, conductora de televisión en Monterrey. Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado dicha versión, pero sus propios compañeros han comenzado a enviar sus condolencias en redes sociales.

Todo apunta a que en realidad podría ser la conductora, ya que hoy Debora Estrella subió una historia en sus redes sociales en donde aparecía una avioneta y escribió: "¿Adivinen qué?” en el Aeropuerto Internacional del Norte.

Debora Estrella podría ser una de las víctimas del desplome de la aeronave en García, Nuevo León.|IG: deboraestrella y Protección Civil Nuevo León

Otros accidentes recientes de avionetas en México

Este percance en García se suma a una serie de accidentes aéreos registrados en las últimas semanas en el país:



Investigación en curso sobre el desplome de la avioneta

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas en García ni el tipo exacto de aeronave involucrada. Será la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la que determine las causas y posibles responsabilidades del siniestro.