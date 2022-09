Defiende el titular de SHCP gasto de 8 billones de pesos en 2023

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O , compareció ante la Cámara de Diputados. Ahí defendió los más de 8 billones de pesos que planea de gasto en el gobierno federal el próximo año.

“Anotamos que 8 de cada 10 pesos del gasto neto total corresponden a gastos obligatorios, siendo los más importantes el costo financiero, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a estados y municipios, el gasto de empresas y entidades, así como el gasto de los ramos autónomos”, sostuvo desde la tribuna el titular de Hacienda.

Detalló el paquete económico propuesto para el 2022 y resalto el incremento al gasto que se destinará a programa sociales, obras y proyectos del gobierno, educación, salud y seguridad.

Pero la oposición cuestionó recortes, la deuda prevista y las metas de crecimiento para el próximo año.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano apuntó: “es el mismo Banco de México el que pronostica una expansión económica del 2% en el 2023 y hasta el resto de la década, y eso, si nos va bien va a alcanzar para crear debajo de 500 mil empleos, menos de la mitad de lo que necesitamos”.

“Este paquete económico nos presenta cifras de ensueño, producto de la imaginación de unos cuantos y que no son visibles a la realidad. ¿Usted está seguro de cumplir las estimaciones planteadas… y de no ser así ¿Cuáles serían las consecuencias de no conseguirlas? Le recuerdo que lo que se apuesta es el futuro de la nación y de las futuras generaciones.”, cuestionó el legislador del PRD, Miguel Ángel Torres.

Pero Ramírez de la O defendió la meta de crecimiento de 3 por ciento.

“No podemos poner en ese paquete datos o proyecciones que se basan en nuestros temores o anticipaciones que no están materializados en ninguna evidencia. Hoy todavía acabamos de revisar el último dato en Estados Unidos que es de donde los analistas están basados su expectativa que nosotros consideramos que es excesivamente prudente o si ustedes quieren medio pesimista. Estamos hablando de cosas objetivas o de planeación simplemente estamos haciéndolo con lo mejor que hay y lo mejor que hay, como no somos adivinos, es lo que tenemos enfrente de nosotros”, afirmó el funcionario.

También se cuestionó la reducción en programas de salud.

“Hay un recorte de más de 16 mil millones de pesos al programa de Vacunación y un recorte de más de 14 mil millones de pesos al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. A partir de la entrada del gobierno de Morena se ha disminuido la cobertura en los niveles de vacunación, de la vacuna hexavalente y pentavalente. Por eso nuestra preocupación, secretario. Esperamos que podemos llegar a un acuerdo, para regresar el recurso que necesitan estas áreas tan importantes para la salud de la niñez mexicana”, planteó el diputado del PAN, Carlos Alberto Valenzuela.

El PRI propuso reorientar recursos para la creación de un programa nacional de empleo temporal con derecho a seguridad social y para un plan carretero.

“Donde se etiqueten más de 150 mil millones de pesos para la recuperación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras federales, estatales y caminos que fortalezcan la competitividad regional y económica de nuestro país. Eso es realmente activar la economía de México sin distingos partidistas, sin filias ni fobias, sin odios para nadie, buscando el cómo sí, más que el cómo no”, dijo el priista Yerico Abramo.

Pero PT volvió a advertir a la oposición.

“Les digo, como lo he hecho en años pasados, ni una coma queremos cambiarle al paquete económico. A diferencia de ustedes que quieren los recursos para sus clientelas para sacar raja económica, nosotros les decimos, compañeras y compañeros, eso se acabó”, sentenció Benjamín Robles del PT.

Fue una comparecencia donde por momentos se exaltaron los ánimos cuando el diputado del PRD Marcelino Castañeda acuso desde a tribuna “El presidente no sabe de economía y prefiere ignorarla que tratar de entenderla. No es redituable para el show mañanero tratar de plantear una política económica responsable, mejor para él”.

Esto motivo gritos desde la bancada de Morena y llamados al orden del presidente de la Mesa Directiva.

“Déjelos que griten, presidente...Yo grito más que ellos”, sentenció el perredista.

En la comparecencia diputadas del PRI, como Melissa Vargas, sacaron pancartas con la leyenda “Señor secretario de Hacienda, la inflación está de la chingada. Atentamente el pueblo de México”.

La comparecencia del secretario de Hacienda empezó con más de dos horas de retraso y concluyo cinco horas después.