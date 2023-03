Buscan a acosador de usuarias del tren ligero de Guadalajara

Esta es la imagen del presunto acosador que según testimonios de mujeres, realiza tocamientos a chicas que abordan los vagones de la línea 1 del tren ligero, en Guadalajara, Jalisco.

Ante esto, usuarias reconocen que existen condiciones para que se den este tipo de ataques.

“La circunstancia no ayuda mucho, mucha gente en un espacio muy pequeño y pues no sabes si decir por lo mismo que la gente de molesta de que ay somos muchos y es normal,” explicó Adilene, usuaria del tren ligero.

“A veces los hombres se pegan mucho y no respetan el espacio, me ha tocado que me han tomado fotos debajo de la falda y es muy feo eso; -¿qué hiciste en ese caso?- Antes me asustaba mucho pero la última vez sí le dije al tipo que qué estaba haciendo y se hizo como ay nada pero la gente no hace nada, solamente se queda bien viendo,” comentó Naomi, otra usuaria del tren ligero.

Sobre el caso del sujeto señalado por acoso en la estación Juárez, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, informó a través de la dirección jurídica, que el caso les fue reportado y se le dio seguimiento.

“En este caso la usuaria, presuntamente que nos hizo saber que sufrió de acoso sexual en el transcurso de su movilidad. Las personas que sean víctimas deben de acudir de manera inmediata y buscar la seguridad personal, en cuanto sea posible para ellos descender de la unidad y acercarse con personal de Siteur, con guardias de seguridad privada o policía estatal que tenemos en algunas estaciones,” declaró Daniel Villanueva, Director Jurídico del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, Jalisco.

Recalcan que a las víctimas se les da acompañamiento dentro del tren y se les insta a poner una denuncia en el centro de justicia para las mujeres, y así, sean autoridades las que logren las detenciones o aseguramientos de los acosadores.