Se hizo denuncia para que no se libere a agresor de saxofonista: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ya se presentó una denuncia para que Juan Vera Carrizal, agresor de la saxofonista Elena Ríos, no quede en libertad.

En la mañanera de hoy, López Obrador dio su opinión sobre la resolución del caso de la saxofonista Elena Ríos, víctima de ataque de ácido de Juan Vera Carrizal en 2019.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ habló del caso de la #saxofonista María Elena Ríos, destaca que el responsable aún no ha salido y se está analizando el caso pic.twitter.com/Umfzq8XoRC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2023

“Creo que en estos días se va atender la información, todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada que no se libere que siga el juicio en su casa, porque en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo. Entonces quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humanos, están trabajando en eso”, expresó el mandatario.

AMLO lamentó la decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco, quien concedió que el agresor de la saxofonista tuviera prisión domiciliaria.

“Hoy se trató junto con otros casos este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos decir del fuero común, que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio”, expresó

Buscan que FGR atraiga caso de saxofonista Elena Ríos

El Presidente negó que ya se encuentre en libertad el agresor de la saxofonista y que se buscará que la Fiscalía General lleve el caso y prometió que haya justicia, pues

“No ha salido de prisión, porque se está buscando que se revise el asunto por la Fiscalía General, porque se trata de una agresión extrema a una mujer en su intento de feminicidio, algo muy grave”, indicó.

La defensa legal de la saxofonista celebró que en la mañanera el Presidente se pronunciara sobre el tema, ya que asegura que la vida de Elena Ríos y su familia corren peligro.