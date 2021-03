Derecha “fascistoide” desató campaña en mi contra; no soy machista: AMLO

Desde Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la derecha “fascistoide” de haber desatado una campaña en su contra previo a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer que se realizarán este lunes en la Ciudad de México y reiteró que las acusaciones en su contra no tienen sentido pues él no es machista.

En tercer día de gira por el sureste mexicano y previo a la inauguración del Pabelló´n de la Reina Roja de Palenque, el titular del Ejecutivo desestimó las críticas que ha recibido por la valla que rodea el Palacio Nacional.

“Que quede claro, yo no soy machista, yo estoy a favor del derecho de las mujeres, a favor de la igualdad, siempre he estado. Yo soy humanista, y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, del autoritarismo, contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo”, dijo en un video que difundió a través de su cuenta de Twiiter.

El político tabasqueño reiteró que nunca va a reprimir al pueblo y que prefiere una valla a que las mujeres manifestantes se enfrenten a “los granaderos, como antes”, esto aunque ese cuerto de seguridad ha desaparecido en la Ciudad de México y reiteró que la colocación de las vallas no fue una decisión motivada por el miedo, sino por la precaución.

“Las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar, ¡imaginen permitir que vandalicen Palacio Nacional! Es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional”, dijo.

El mandatario señaló que se puede protestar y llegar al insulto a la autoridad, eso está permitido, pero hay que cuidar el patrimonio nacional.

López Obrador afirma que no se va a caer “en la trampa de la violencia de estos provocadores, porque son muy autoritarios, fascistoides los conservadores. Es Hitler, es Franco, es Pinochet... ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Al contrario, eso es lo opuesto del movimiento feminista”, insistió.

