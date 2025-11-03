Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán; familiares temen por su vida

¡Ola de violencia contra funcionarios en Michoacán! Reportan la desaparición de Alejandro Correa, exalcade de Zinapécuaro, en el municipio de Ciudad Hidalgo; familiares temen que su vida esté en peligro.

La desaparición del exalcalde ocurrió un día después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre 2025.

Alejandro Correa desaparece en Ciudad Hidalgo; activan ficha de búsqueda

Familiares de Alejandro Correa, de 41 años de edad, levantaron la ficha de búsqueda, en la que se comparten las características clave para poder localizarlo lo más pronto posible.

Su desaparición ocurrió el pasado 2 de noviembre 2025, fue visto por última vez en "Tierras Coloradas", en el municipio de Ciudad Hidalgo, alrededor de las 2 horas.

La última vez que fue visto, el exalcalde de Zinapécuaro vestía una camisa de color azul, chaleco gris y un sombrero de color beige.

Entre las señas particulares destacan un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda "MAMÁ", otro tatuaje en el antebrazo derecho "NO TEMAS PORQUE ESTOY CONTIGO ISAIAS 41;20". Además de un tatuaje en la cadera de un ave fénix; tatuaje en el pecho con la leyenda "TODO LO PUEDO EN CRISTO".

¿Desaparición de Alejandro Correa vinculada con el crimen organizado? Esto dicen las autoridades

El municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, es considerada una zona de alto conflicto entre los cárteles de "Los Correa" y cártel "Jalisco Nueva Generación".

Autoridades estatales, investigan si la desaparición de Alejandro Correa, podría estar vinculada con disputas del crimen organizado; sin embargo, no se tiene información hasta el momento.

¿Quién es Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro?

Alejandro Correa, de 41 años de edad, fue alcalde de Zinapécuaro del 2018 al 2021 dentro del partido de Morena, con acento en la gestión administrativa y el desarrollo turístico.

Estudio Administración y realizó una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, de acuerdo con su currículum oficial. Antes de asumir la presidencia municipal, Correa Gómez se involucró en proyectos de desarrollo comunitario y emprendimientos, lo que le permitió construir una base política sólida entre los sectores comerciales y transportistas de Zinapécuaro.