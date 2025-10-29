Desaparece activista mixe en Puebla; exigen la localización de María Mendoza

María Mendoza, defensora y activista del territorio Ayuuk (mixe) del noreste del estado de Oaxaca se encuentra desaparecida en el estado de Puebla.

La alerta fue emitida por organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos, que piden su localización con vida de manera urgente; no se sabe nada de ella desde el pasado 27 de octubre.

¿Quién es la activista desaparecida en Puebla?

María es reconocida por su participación activa en causas sociales en Oaxaca, como la defensa de los derechos de los pueblos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, acciones contra la gentrificación, y la promoción de la medicina tradicional y la danza.

Su condición de mujer trans aumenta los riesgos de violencia en su contra, lo que hace aún más urgente la intervención de autoridades estatales y federales La última vez que se le vio vestía blusa verde, pantalón de mezclilla negro, tenis negros y gorra roja.

Búsqueda urgente de María Mendoza activista trans: Medidas y protección solicitadas por colectivos

La Comisión Estatal de Búsqueda de Oaxaca ha emitido la ficha de localización de María, mientras que colectivos como COJUDIDI y KOSUB exigen que la búsqueda se realice con perspectiva de género, respetando su identidad y aplicando los protocolos de derechos humanos.

Las organizaciones también solicitaron que se active el Protocolo Homologado de Búsqueda y se garantice coordinación interinstitucional eficaz.

Nos sumamos a la exigencia de búsqueda inmediata y en vida, con enfoque diferencial y perspectiva de género, de la defensora del territorio y danzante María Mendoza Lucas, desaparecida el pasado 27 de octubre del 2025 en Puebla#AlertaDefensoras #MaríaMendozaLucas #BúsquedaEnVida pic.twitter.com/zauEoMpn0w — 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 (@RedDefensorasMx) October 29, 2025

Desde Oaxaca y Puebla, distintos colectivos han insistido en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, priorizando la presunción de vida y la urgencia de su localización. Además, piden medidas de protección especiales para defensoras trans y personas de la diversidad sexual en contextos de riesgo.

A través de redes sociales, Red Defensoras México difundió un llamado a la Fiscalía General de Oaxaca, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía de Puebla para que activen la búsqueda inmediata y garanticen la participación de allegados y organizaciones acompañantes.