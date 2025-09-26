“Estamos buscando a alguien sin saber si es alguien vivo o alguien que ya no está con vida”. Con esta desgarradora incertidumbre, la familia de Luis Óscar Ayala García cumple 10 días de una búsqueda desesperada, luego de que desapareciera el pasado 16 de septiembre en la zona de Jalatlaco, en el Ajusco, alcaldía Tlalpan.

En una entrevista con el equipo de Hechos AM, su madre, Lucía García, y su hermano, Luis Daniel, compartieron su teoría de que no se trató de un extravío, sino de un secuestro, y denunciaron la peligrosa realidad que se vive en esa zona de la capital.

¿Qué pasó con Luis Óscar Ayala? La pista que se desvanece

Luis Óscar, un amante de la naturaleza, salió muy temprano el 16 de septiembre para hacer ejercicio en la montaña, una rutina que realizaba con frecuencia. Dejó su coche estacionado en un lugar conocido y subió a caminar. Fue lo último que se supo de él.

Aunque en la búsqueda han participado la Comisión de Búsqueda y binomios caninos del Ejército y del grupo K9, la evidencia ha llevado a la familia a una terrible conclusión. “Los perros coincidieron en un punto de la montaña que baja hacia un costado... pero en ese punto el rastro se borra”, explica su hermano. Para ellos, la interpretación es clara: “allá arriba no está... o lo levantaron o lo raptaron o se lo llevaron”.

La desesperada búsqueda de Luis Óscar Ayala, desaparecido en el Ajusco; familia cree que pudo ser raptado

“El Ajusco es una zona de alto riesgo": Miedo y ‘casas de seguridad’

La búsqueda ha abierto los ojos de la familia a una realidad más oscura. “Ahora que subimos seguido, vemos tristemente muchas lonas de gente que está siendo buscada, mi hermano es una lona más”, lamenta Luis Daniel.

Advierten a la ciudadanía que, aunque parece un lugar familiar, el Ajusco no es seguro. La señora Lucía ha hablado con pobladores que viven aterrorizados. “Hablan de miedo, saben que hay ‘casas de seguridad’, pero nadie quiere hablar por temor”, asegura. Su hijo complementa, mencionando haber visto “casas impresionantes” en zonas de parque donde no debería haber construcciones.

El momento más difícil para la familia de Luis Óscar Ayala

La desaparición ha dejado a la familia “rota”. La hija de Luis Óscar, en su desesperación, pidió ayuda a sus compañeros de escuela para buscar a su papá. Para su hermano, la búsqueda ha sido agotadora física y emocionalmente, sintiéndose “atados de manos”.

Salió a correr y no volvió: El drama de la familia de Luis Óscar



Luis de 48 años, salió a correr en el #Ajusco, en la alcaldía #Tlalpan, y no regresó. Su familia y colectivos lo buscan sin descanso. Las autoridades deben hacer más.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Ante la complejidad del caso, que sospechan es “más profundo que una persona perdida”, la familia no se detiene. Este viernes 26 de septiembre tienen una cita en la Fiscalía, donde serán acompañados por un colectivo de madres buscadoras para ejercer más presión y aprender de su experiencia.

Mientras tanto, su llamado a la ciudadanía es urgente: “Si algo ven, si algo saben, comuníquenselo inmediatamente para que podamos tomar cartas en el asunto y continuar la búsqueda”.