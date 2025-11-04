Alerta en Tamaulipas por desaparición de familia; hallan su casa saqueada

¡Es urgente! La Fiscalía de Tamaulipas investiga la desaparición de una familia de cuatro integrantes en Reynosa. El caso, que ha generado una intensa movilización de colectivos y autoridades, se centra en la búsqueda de Berenice Flores Flores, su esposo Heriberto González Santes, su hija Claudia Estefanía (10 años) y Ángel Manuel González Valencia (20 años).

Desaparición de familia en Tamaulipas: ¿Qué se sabe del hallazgo en su domicilio?

La alerta se activó desde el pasado jueves 30 de octubre, después de que un familiar encontrara su domicilio en la colonia Hacienda Las Fuentes saqueado y con el servicio de luz cortado, un elemento clave que sugiere un acto no voluntario y eleva la preocupación por la integridad de esta familia desaparecida en Reynosa.

Las puertas estaban entreabiertas y no había indicios de violencia, pero tampoco rastro alguno de los habitantes. La familia, dedicada a la maquila, desapareció sin dejar huella, en un contexto de creciente inseguridad y desapariciones en la frontera tamaulipeca.

Raúl Flores, familiar de los desaparecidos, relató ante los medios de comunicación que al llegar notó que el suministro eléctrico había sido cortado y que los teléfonos de todos los miembros se dirigían directamente al buzón. Ante la falta de respuesta, dio aviso a las autoridades, que activaron las fichas de búsqueda oficiales.

Colectivos y autoridades intensifican búsqueda tras desaparición de familia

La Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada trabajan en la localización de la familia, mientras colectivos como Buscando tus Pasos iniciaron rastreos en zonas rurales y urbanas de Reynosa.

"En colaboración con la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas solicita el apoyo para localizar a Berenice Flores Flores, Heriberto González Santes, Ángel Manuel González Valencia y Claudia Estefanía González Flores", detalla el comunicado.

La vocera del grupo, Elvira Ramírez, señaló a los medios que "este no es un hecho aislado", y alertó sobre el incremento de desapariciones recientes en la frontera norte del estado. Mientras tanto, la búsqueda continúa, con la esperanza de que Berenice, Heriberto, Claudia y Ángel sean localizados con vida.