Corcholatas acompañan a AMLO al desfile del 5 de mayo 2023 en Puebla

Este 5 de mayo, en el marco del desfile por la batalla de Puebla, las corcholatas, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto Hernández, acompañaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al estado.

Este viernes 5 de mayo, se llevó a cabo el desfile por el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, donde asistieron diversos políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como las corcholatas, además del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes y el secretario de Gobernación de la Heróica Puebla de Zaragoza.

161 Aniversario de la Batalla de Puebla https://t.co/CdB7t4lio1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 5, 2023

Por su parte, una de las corcholatas, Adán Augusto López, compartió una fotografía caminando al lado del presidente AMLO. "Conmemoramos aquella heroica batalla en la que vencimos, hace 161 años, gracias a la valentía de Ignacio Zaragoza y de las tropas mexicanas", señaló.

¿Cómo se sentaron las corcholatas en el desfile de la Batalla de Puebla 2023?

A pesar de que Claudia Sheinbaum suele sentarse cerca del presidente AMLO, esta vez se sentó a nueve lugares del morenista. Al lado derecho del mandatario federal se sentó el gobernador del estado y tan solo a dos sitios, justo después de Beatriz Gutiérrez Müller, se encontró Adán Augusto López. Por su parte, Marcelo Ebrard se sentó a cuatro puntos.

En la camioneta en la que llegó el presidente, se encontraban también la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller y dos corcholatas: Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Corcholatas reafirman sus aspiraciones por la silla presidencial

Rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirá a quien presida a AMLO, las corcholatas hablaron acerca de la encuesta interna del partido guinda para seleccionar quien compita con la oposición para la silla presidencial.

Junto a las tres corcholatas, se suma el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien en reiteradas ocasiones ha reafirmado su deseo por la silla presidencial.

En ese sentido, en redes sociales circularon diversas imágenes sobre supuesta propaganda del secretario de Gobernación en el marco del desfile de la Batalla de Puebla.