EN VIVO: Sigue el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre por la Independencia de México
Desde el Zócalo de la CDMX, te llevamos el Desfile Cívico Militar 2025; acompaña a las Fuerzas Armadas este 16 de septiembre y sigue la transmisión en vivo aquí.
Este 16 de septiembre de 2025, las calles del centro de la Ciudad de México se visten de gala para la celebración del tradicional Desfile Militar, el evento cívico más importante que conmemora un aniversario más del inicio de la Independencia de México. El Zócalo de la CDMX se convierte en el escenario principal donde las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional demuestran su disciplina, lealtad y capacidades ante el pueblo mexicano.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae la cobertura en vivo de este evento, con todos los detalles desde el corazón de la CDMX. A lo largo de Paseo de la Reforma y hasta la Plaza de la Constitución, miles de elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea marcharán acompañados de vehículos blindados, aeronaves y los contingentes especiales que cada año sorprenden a los mexicanos.
Sigue aquí el minuto a minuto y no te pierdas ningún detalle de la transmisión en vivo de esta celebración patria, un símbolo de la fortaleza y la unidad nacional.
¿Dónde ver el Desfile Militar de las Fuerzas Armadas?
A continuación podrás seguir la transmisión en vivo del Desfile Cívico Militar 2025 de México, en conmemoración al 215 aniversario de la Independencia de México. Puedes sintonizar Azteca Uno en televisión abierta o a través de las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca.
Marinos reconocidos y listos para el Desfile Militar 2025
Agrupamientos antimotines, francotiradores, infiltración y el Plan Marina afinan detalles antes de marchar.
🇲🇽✨ Todo listo en el Zócalo para el Desfile Militar por el 215 aniversario de la Independencia.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Familias ya se reúnen para disfrutar del evento.@oscar_mendoza31 con la… pic.twitter.com/cZqTyWlwen
El Ángel de la Independencia ahora en vivo:
Las imágenes aéreas del Ángel de la Independencia, momentos antes de que comience el Desfile Cívico Militar, mismo que pasará por el Paseo de la Reforma.
Así luce el Ángel de la Independencia la mañana de este 16 de septiembre 🇲🇽— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Video: @R_Perez_11 pic.twitter.com/pws1jZ31R4
Perritos se alistan para el desfile, salen el "oficial de cuatro patas"
🐴🎖️ Mientras el Arma de Caballería se alistaba para el desfile… ¡hasta los peludos quisieron formar parte!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Un capitán tuvo que cargar a este “oficial de cuatro patas” para regresarlo a tierra firme, después de que intentara subirse al tráiler junto con la tropa.
Vía.… pic.twitter.com/bvjrRciuy2
¿A qué hora es el Desfile Militar?
¡Toma previsiones! Este año, el Desfile Cívico Militar por el Día de la Independencia arrancará a las 10:00 de la mañana desde el Zócalo al Campo Militar Marte; podrás seguir la transmisión en vivo a partir de las 9:30 de la mañana.
Todo listo en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2025
Más de 15 mil elementos de seguridad participarán en el recorrido, que inicia a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m.
Ya hay cordones delimitando la zona, aunque aún circulan vehículos. El dispositivo de seguridad está activo para resguardar a los asistentes. Se recomienda llevar paraguas o impermeable, y cuidar a los menores.
🇲🇽 Todo listo en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2025— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Más de 15 mil elementos de seguridad participarán en el recorrido que inicia a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 p.m.
🚧 Ya hay cordones delimitando la zona, aunque aún circulan vehículos. El… pic.twitter.com/pS2waOrH2B
Se movilizan primeros elementos rumbo al Desfile Militar 2025
¡Comienzan los preparativos para el desfile! Más de 15 mil elementos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional ya se movilizan desde el Campo Militar 1-A y otros cuarteles rumbo al Zócalo para conmemorar los 215 años de la Independencia de México
🇲🇽 Rumbo al desfile cívico-militar | Más de 15 mil elementos de la Sedena, Semar y Guardia Nacional ya se movilizan desde el Campo Militar 1-A y otros cuarteles rumbo al Zócalo para conmemorar los 215 años de la Independencia de México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025
Vía: @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/TtTABEgsuZ