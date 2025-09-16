EN VIVO: Sigue el Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre por la Independencia de México

Este 16 de septiembre de 2025, las calles del centro de la Ciudad de México se visten de gala para la celebración del tradicional Desfile Militar, el evento cívico más importante que conmemora un aniversario más del inicio de la Independencia de México. El Zócalo de la CDMX se convierte en el escenario principal donde las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional demuestran su disciplina, lealtad y capacidades ante el pueblo mexicano.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae la cobertura en vivo de este evento, con todos los detalles desde el corazón de la CDMX. A lo largo de Paseo de la Reforma y hasta la Plaza de la Constitución, miles de elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea marcharán acompañados de vehículos blindados, aeronaves y los contingentes especiales que cada año sorprenden a los mexicanos.

Sigue aquí el minuto a minuto y no te pierdas ningún detalle de la transmisión en vivo de esta celebración patria, un símbolo de la fortaleza y la unidad nacional.

¿Dónde ver el Desfile Militar de las Fuerzas Armadas?

A continuación podrás seguir la transmisión en vivo del Desfile Cívico Militar 2025 de México, en conmemoración al 215 aniversario de la Independencia de México. Puedes sintonizar Azteca Uno en televisión abierta o a través de las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca.