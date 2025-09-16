Así se vive el 16 de septiembre en CDMX: Minuto a minuto de las marchas en la capital
Este martes 16 de septiembre de 2025, además del desfile, también hay agendadas concentraciones y marchas en la CDMX; consulta cuáles son y evita la zona.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te informa sobre las marchas, manifestaciones y las vialidades que podrían verse afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, martes 16 de septiembre de 2025.
La agenda de marchas y movilizaciones que compartimos se basa en la información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX). Aquí encontrarás un resumen práctico con recomendaciones para planear tus desplazamientos en la capital y minimizar retrasos por protestas o cortes viales.
EN VIVO
Rutas alternas al Zócalo por el desfile del 16 de septiembre
Hoy es el desfile cívico militar del 16 de septiembre. Evita el Zócalo y circula por Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga, Fray Servando o Eje Central.
#PrecauciónVial | Considera cortes a la circulación en vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución, por #FiestasPatrias. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/icL93CuaGF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2025
¿Cómo va el Desfile del 16 de septiembre?
Recuerda que hoy es el desfile cívico militar del 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia. En FIA te tendremos toda la cobertura del evento en este enlace.
Estas son las marchas para hoy
10:00 HORAS | Desfile Cívico Militar
Recuerda que hoy 16 de septiembre de 2025 habrá un desfile cívico militar en el primer cuadro de la CDMX. Comenzará en Campo Marte, seguirá por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y terminará en el Zócalo capitalino.
10:00 HORAS | Colectivo La Comuna 4:20
Se concentrarán en el Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. También en el Parque Francisco Primo de Verdad, en Rinconada de Jesús y avenida José María Pino Suárez, así como en el Jardín Luis Pasteur, en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, colonia Tabacalera.