De Guatemala a EU: Desmantelan presunta red de tráfico de migrantes en Tamaulipas; así operaban en México

Nuevo golpe contra una presunta red de tráfico de migrantes que operan en la frontera norte de México, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Fiscalía General de la República (FGR), informó acerca de la vinculación a proceso de dos personas señaladas por su probable participación en una organización criminal dedicada al traslado ilegal de migrantes.

Se trata de Pedro “N” y Daniela “N” quiénes fueron detenidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas tras una investigación desarrollada por el gabinete de seguridad del gobierno de México y elementos de la policía Federal ministerial. Durante los operativos, las autoridades aseguraron 94 pasaportes, al menos 25 visas, dinero en dólares y pesos mexicanos, además de diez teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas, objetos que ahora forman parte de la investigación.

La #FGR, aportó datos de prueba para obtener auto de vinculación a proceso contra Daniela “N” y Pedro “N”, por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas. Fueron detenidos en #Tamaulipas y se aseguraron 94 pasaportes, al… pic.twitter.com/6jQHiw745K — FGR México (@FGRMexico) June 9, 2026

¿Cómo operaba la red de tráfico de inmigrantes en Tamaulipas?

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República, los ahora imputados estarían vinculados con una organización criminal dedicada a ingresar extranjeros sin documentos a territorio mexicano, para posteriormente trasladarlos hacia la frontera con Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que la estructura obtenía ganancias mediante el traslado de personas provenientes principalmente de Guatemala, aprovechando las rutas migratorias que cruzan el territorio nacional. El caso forma parte de las acciones implementadas por las autoridades federales para combatir el tráfico de personas y las redes criminales que lucran con los movimientos migratorios de la región.

Cae presunta red de tráfico de migrantes en Tamaulipas: Aseguran casi 100 pasaportes, visas y dólares

Pedro “N” fue localizado en la colonia Viveros 2, mientras que Daniela “N”, fue detenida en la colonia Santiago M. Belden, ambas ubicadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras las detenciones, el Ministerio Público Federal presentó todos los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincularlos a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación complementaria para la cual se fijó un plazo de dos meses. Por lo que Daniela “N” permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, Nuevo León, mientras que Pedro “N” continuará en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo.

La FGR recuerda que ambas personas deben ser consideradas inocentes mientras no existan una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Este caso vuelve poner bajo los reflectores el desafío que representan las redes del tráfico de migrantes en Mexico.