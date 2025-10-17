Cárcel para Cipriano “Z”: trailero sentenciado por tráfico de migrantes en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León, dictaron sentencia de 16 años de prisión contra Cipriano “Z”, quien fue declarado culpable de delito de tráfico de migrantes.

Transporte ilícito de personas extranjeras en 2022

La resolución judicial se deriva de hechos ocurridos en 2022, cuando el hombre fue detenido mientras trasladaba a 42 migrantes en un tráiler, 17 personas de Nicaragua, 6 de Ecuador, 15 de Guatemala y 4 personas de Honduras, entre ellos se encontraban 18 menores de edad.

El caso generó gran preocupación entre las autoridades locales y federales, debido al riesgo extremo al que se exponían los migrantes durante el traslado clandestino.

La detención de Cipriano “Z” y el rescate de las personas extranjeras ocurrió a la altura del kilómetro 167 de la carretera Monterrey-Reynosa, en General Bravo.

#FGR en Nuevo León, obtuvo 16 años de prisión contra Cipriano "Z", por transporte ilícito de personas extranjeras. Fue puesto a disposición del MP en abril de 2022. Su detención y el rescate de 42 personas ocurrió en la carretera Monterrey-Reynosa, en General Bravo.

Los pasajeros se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos y enfrentando riesgos de salud y seguridad.

La detención de Cipriano “Z” fue resultado de un operativo coordinado por elementos de seguridad que lograron interceptar el vehículo y proteger a las personas extranjeras involucradas.

Derivado del delito, el MPF presentó ante el Juez las pruebas suficientes para que le impusiera una pena de 16 años de prisión y multa de 962 mil pesos por el delito referido, con la agravante de transportar también extranjeros menores de edad.

Multa por cruce ilegal de migrantes a Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia a cualquier persona que cruce ilegalmente la frontera hacia territorio estadounidense enfrentará una multa, además de otras sanciones penales y administrativas.

🚨¡RESPETA LA LEY! 🚨

Si cruzas ilegalmente a 🇺🇸 enfrentarás graves consecuencias.

Esta medida busca disuadir la migración irregular, reforzando el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes, además de que envía un mensaje directo a aquellos migrantes que planean cruzar sin documentos.

La nueva multa de 5 mil dólares está contemplada en el Título 8 del Código de Estados Unidos, el cual regula las infracciones relacionadas con entradas no autorizadas y reincidencia en cruce ilegal.