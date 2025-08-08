Se desploma techo en hospital de Ixtapaluca, Edomex; impactante video muestra a paciente en riesgo

Un incidente alarmante se registró anoche en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde una parte del techo del área de urgencias se desplomó debido a la acumulación de agua por las intensas lluvias.

El hecho, captado en video por el propio personal médico, muestra el momento exacto en que la estructura colapsa, cayendo a escasos metros de donde se encontraba un paciente en una camilla. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves en el incidente.

Techo de urgencias colapsa en el Hospital de Alta Especialidad de #Ixtapaluca. 🏥



Un video muestra el momento exacto en que la estructura se desploma por la acumulación de agua, poniendo en riesgo a los pacientes. Personal médico denuncia las pésimas condiciones del hospital.… pic.twitter.com/JA5ryYiNrg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 8, 2025

¿Qué contestó el IMSS Bienestar ante la caída de techo en hospital de Ixtapaluca?

El IMSS Bienestar, a través de una tarjeta informativa, dio a conocer su respuesta ante la caída del techo en el hospital de Ixtapaluca: “El incidente se atendió de manera inmediata y se realizaron las reparaciones en el área afectada, la cual ya se encuentra habilitada para su funcionamiento”.

Asimismo, dijo que durante el accidente nadie resultó herido, esto, a pesar de que en el video se ve a un paciente en camilla muy cerca de donde cayó la loza del techo. “Los pacientes fueron ubicados en otra área de la unidad donde continúan recibiendo atención médica con normalidad”.

Por último, aclaró que el agua que se filtró no es residual, es decir, no era a causa de las lluvias que azotaron la zona en los últimos días, sino que—supuestamente—era parte del sistema de ventilación.

Informamos que la situación presentada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca fue atendida de inmediato y el servicio médico continúa con normalidad.#ServiciosDeSalud #IMSSBienestar #GobiernoDeMéxico pic.twitter.com/2zvagSaEGB — HRAEI (@HRAEIxtapaluca) August 8, 2025

Colapso de techo evidencia precarias condiciones de hospital de Ixtapaluca

Las imágenes, que se viralizaron de manera inmediata, evidencian las precarias condiciones del inmueble. El personal de salud, que ha denunciado de forma reiterada las deficiencias del hospital, ha manifestado su preocupación por la falta de insumos y el deterioro de la infraestructura. Este desplome es el más reciente ejemplo de las condiciones en las que laboran, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a pacientes, aunque las autoridades mientan con que tenemos un sistema de salud de primer mundo.

Diversos usuarios y pacientes han señalado hasta el cansancio las pésimas condiciones en las que se encuentra el hospital; sin embargo, el gobierno municipal no ha hecho nada al respecto.