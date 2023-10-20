Detectan misteriosa señal de radio de 8 mil millones de años proveniente de otra galaxia

Un equipo de astrónomos detectó una señal de radio o ráfaga de radio rápida (FRB) que es la más distante y energética jamás observada. El estallido, nombrado FRB 20220610A, se originó en una galaxia que se encuentra a ocho mil millones de años luz de la Tierra.

La FRB duró menos de un milisegundo, pero en ese tiempo liberó el equivalente a las emisiones energéticas de nuestro Sol en el transcurso de 30 años. Los astrónomos utilizaron el conjunto de radiotelescopios ASKAP, situado en Australia Occidental, para detectar la FRB y determinar dónde se originó. A continuación, utilizaron el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile para buscar la galaxia de origen.

Estallido podría ser un grupo de galaxias en proceso de fusión

El equipo de investigadores rastreó el estallido hasta lo que parece ser un grupo de dos o tres galaxias que están en proceso de fusión. Este hallazgo concuerda con las teorías actuales que sugieren que las FRB pueden proceder de magnetares u objetos altamente energéticos resultantes de la explosión de estrellas.

Los científicos creen que las FRB pueden ser un método único para "pesar" el universo midiendo la materia que queda sin contabilizar entre las galaxias. "Si contamos la cantidad de materia normal que hay en el universo, descubrimos que falta más de la mitad de la que debería haber hoy en día", afirma Ryan Shannon, coautor del estudio y profesor de la Universidad Tecnológica de Swinburne (Australia).

"Creemos que la materia que falta se esconde en el espacio entre las galaxias, pero puede que esté tan caliente y difusa que sea imposible verla con las técnicas normales".

El descubrimiento de FRB 20220610A es un paso importante en la comprensión de estas misteriosas ráfagas de radio. Los astrónomos esperan que futuros estudios permitan determinar el origen exacto de las FRB y su papel en la estructura del universo.

¿Qué son las ráfagas de radio?

Las ráfagas de radio rápidas son misteriosas emisiones de radio que aparecen y desaparecen de forma repentina. Su origen es desconocido, lo que ha llevado a especulaciones sobre su naturaleza.

Algunos científicos creen que las FRB podrían ser causadas por la colisión de estrellas, mientras que otros creen que podrían ser mensajes de civilizaciones extraterrestres. El estudio de estas es un campo de investigación activo, y los científicos esperan descubrir su origen en un futuro próximo.

