Adolescente robó 13 teléfonos durante el Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) en la plancha del Zócalo capitalino, en posesión de 13 teléfonos celulares que presuntamente robó a los asistentes durante la ceremonia del Grito de Independencia.

La captura se logró gracias a la rápida denuncia de una de sus víctimas, quien se percató del robo y lo señaló directamente a los oficiales que patrullaban la zona, todo esto mientras se llevaba a cabo el primer grito de Claudia Sheinbaum por el Día de la Independencia en la capital de la Ciudad de México.

¿Cómo cayó el carterista que robó 13 teléfonos durante el Grito de Independencia?

El incidente ocurrió en la esquina del Corredor Peatonal Francisco I. Madero y la Plaza de la Constitución, en medio de la multitud congregada para los festejos patrios. Una mujer de 29 años se acercó a los policías y les informó que un joven, a quien tenía a la vista, acababa de sustraer de la bolsa de su pantalón su teléfono celular, valuado en más de 24 mil pesos.

Con el señalamiento directo, los oficiales de la PA actuaron de inmediato y le dieron alcance al posible responsable. Siguiendo el protocolo, le realizaron una revisión de seguridad y encontraron la sorprendente cantidad de 13 equipos de telefonía celular de distintas marcas y colores.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Uniformados de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC, detuvieron a un joven que probablemente robó varios teléfonos celulares a las personas que se encontraban en la explanada de la #PlazaDeLaConstitución, en la @AlcCuauhtemocMx, durante la ceremonia del… pic.twitter.com/5lFyxecKME — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 16, 2025

La denunciante reconoció y acreditó la propiedad de uno de los teléfonos como el suyo. El joven de 16 años no pudo comprobar la legal procedencia de los otros 12 dispositivos.

El adolescente fue detenido, informado de sus derechos, y presentado junto con los 13 teléfonos asegurados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación jurídica y de buscar a los dueños de los otros equipos.