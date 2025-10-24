Asaltante intenta huir tras robo y termina atropellado en la Col. José López Portillo, Iztapalapa

Lo que comenzó como un robo terminó con el presunto asaltante atropellado y detenido en calles de la Col. José López Portillo, en Iztapalapa. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron a un hombre que, según la víctima, lo amenazó con un cuchillo para quitarle sus pertenencias.

Sujeto asalta y termina atropellado en Iztapalapa

El hecho ocurrió luego de que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaran a los uniformados sobre una persona herida en la esquina de Calle 12 y Calle 17.

De inmediato, los oficiales acudieron al sitio, donde encontraron a un hombre tirado sobre el pavimento. Mientras solicitaban apoyo médico, un joven de 22 años se acercó y lo señaló como el sujeto que momentos antes lo había amenazado con un cuchillo para robarle.

Asaltante termina atropellado tras intentar fugarse en Iztapalapa|SSC

De acuerdo con la víctima, al intentar huir, el agresor fue atropellado por un vehículo gris que circulaba metros adelante.

Conforme a los protocolos de actuación, los policías realizaron una revisión preventiva, durante la cual le hallaron un cuchillo, dos cadenas color dorado y una tableta electrónica que el joven reconoció como suyas.

Paramédicos que llegaron al punto diagnosticaron al hombre, de 40 años, como policontundido, sin requerir traslado hospitalario.

#BoletínSSC |#DETENIDO | Tras atender un reporte emitido por los monitoristas del #C2 Oriente, uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente desapoderó de sus pertenencias a un joven, tras amenazarlo con un cuchillo, en la @Alc_Iztapalapa.



Los hechos ocurrieron… pic.twitter.com/yjnKP38Rqf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

Finalmente, fue detenido, informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados.

Autoridades capitalinas informaron que, tras una revisión en los registros del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se confirmó que el detenido cuenta con un ingreso previo por el delito de robo agravado de autopartes en el año 2014.