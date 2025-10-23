Balazo en las Lomas: Intentan asaltar a joven conductor en Chapultepec y le disparan

Un intento de asalto desató momentos de pánico en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, después de que delincuentes a bordo de una motocicleta dispararan contra un joven conductor al que intentaban robarle. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Sierra Mojada y Cordillera de Los Andes.

Afortunadamente, el disparo no logró herir a la víctima, un joven de 29 años, y los asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) ya analiza las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por los tripulantes de una motocicleta. Lo amagaron con una pistola y, al no lograr su objetivo, efectuaron una detonación antes de escapar. El afectado ya fue orientado para presentar su denuncia formal.

#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia en Sierra Mojada y Av. Cordillera de los Andes, col. Lomas de Chapultepec lll Sección. #AlternativaVial Periférico y Sierra Tarahumara Poniente. pic.twitter.com/bcCjYa0Ch2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 23, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se mantiene a la espera de más detalles sobre la investigación.