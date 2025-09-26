Detienen a Humberto “N” presunto responsable del feminicidio de su expareja en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a un hombre de 28 años, identificado como Humberto “N”, quien fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su expareja sentimental; la mujer fue localizada sin vida por las autoridades el pasado 19 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

Encuentran a mujer sin vida en calles de la alcaldía Iztapalapa

La mujer fue encontrada dentro de un automóvil aparentemente propiedad de su expareja, con lesiones provocadas por arma blanca y signos de estrangulamiento.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía capitalina desplegó un conjunto de peritajes, entrevistas y el análisis minucioso de videograbaciones que permitieron acreditar la probable participación del detenido y solicitar la orden de aprehensión en contra de Humberto “N”.

#ComunicadoFGJCDMX | La #FiscalíaCDMX aprehendió a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado cometido contra su expareja sentimental, el pasado 19 de septiembre en Iztapalapa.



🔹Agentes de la @PDI_FGJCDMX, en coordinación con elementos de la… pic.twitter.com/Zzvanxhxrg — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 26, 2025

Capturan a Humberto “N” presunto feminicida

La captura se llevó a cabo el viernes 26 de septiembre en el municipio de Ecatepec, Estado de México, gracias a un operativo coordinado entre agentes de la Policía de Investigación (PDI), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con las autoridades, la intervención fue rápida, tras su detención, Humberto “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa, donde quedó a disposición de un juez, quien será el encargado de definir su situación jurídica en los próximos días.

¿Disminuye el número de feminicidios en la CDMX?

De acuerdo con un informe emitido por la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, los casos de feminicidio en la Ciudad de México han disminuido en lo que va el 2025.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, mencionó que en la capital del país se registraron 47 casos de feminicidios en agosto de 2024, mientras que en el mismo periodo de este año se registraron solamente 25 casos.