Maestra de primaria en Oaxaca es hallada muerta y su pareja se quitó la vida luego del presunto feminicidio

Investigan un presunto feminicidio en la comunidad de Santa María Lachichina, en el municipio de San Juan Yaeé, en la Sierra Norte de Oaxaca, se rompió tras el hallazgo sin vida de una maestra y su pareja al interior de una vivienda.

La víctima fue identificada como Zeltzin Rubí Ortiz Ortiz, docente originaria de San Pedro Tlaxiaco e integrante de la Sección 22 del SNTE-CNTE. El hombre fue identificado como Esaú "N", quien presuntamente era su pareja sentimental.

El hallazgo ocurrió luego de que la profesora no respondiera llamadas ni mensajes y tampoco se presentara a trabajar en la escuela primaria donde daba clases. Fue la directora del plantel quien alertó a las autoridades locales.

Fiscalía de Oaxaca investiga bajo protocolo de feminicidio la muerte de la maestra

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Tras el reporte, la autoridad municipal —como primer respondiente— dio aviso a la Fiscalía, que desplegó un equipo multidisciplinario conformado por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos por Razón de Género, el Instituto de Servicios Periciales y la Agencia Estatal de Investigaciones.

De acuerdo con los primeros peritajes, la maestra habría muerto a causa de una lesión provocada por un objeto punzocortante. En tanto, el hombre falleció por asfixia por ahorcamiento, al suspenderse con un lazo atado al cuello.

Aunque las primeras líneas apuntan a un feminicidio seguido de suicidio, la autoridad aseguró que las diligencias continúan para esclarecer completamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas directas e indirectas.

Comunidad educativa lamenta muerte de la profesora Zeltzin Rubí Ortiz

La Escuela Primaria “El Porvenir”, con clave 20DPR0715F, perteneciente a la Delegación Sindical D-I-61 de la Sección XXII de la CNTE, publicó una esquela en la que lamentó el fallecimiento de la docente.

En el mensaje destacan que la profesora participó activamente en la vida sindical del sector Ixtlán, en la región de la Sierra, y enviaron condolencias a familiares y amistades.

Hasta el momento, la Sección 22 no ha emitido un posicionamiento público más amplio sobre el caso.

Dan último adiós a profesora asesinada en Oaxaca

El día de hoy, familiares y amigos le dieron el último adiós a la maestra Zeltzin Rubí Ortiz Ortiz, en el panteón municipal de su natal Tlaxiaco.

Entre música y lágrimas, se vivió el sepelio, con coronas que adornaban la tumba dónde ahora descansarán los restos de la docente.

Feminicidio en Oaxaca: un caso que vuelve a encender alertas

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, se registraron 89 feminicidios durante el año 2025, una ligera baja en comparación con el 2024, cuando se reportaron 106 casos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que la investigación se mantiene con perspectiva de género, una herramienta clave en casos donde se presume violencia contra mujeres.

