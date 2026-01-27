De excomandante a extorsionador: Detienen a Efigenio “N” en Veracruz

Efigenio “N”, excomandante de la Policía Municipal de Poza Rica, Veracruz fue detenido este lunes acusado del delito de extorsión agravada, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo que más llama la atención del caso es que, pese a haber ocupado un cargo de alto mando , el señalado continuaba activo como servidor público dentro de la corporación local al momento de su captura. La detención se realizó en el propio municipio de Poza Rica, mediante un operativo en el que participaron fuerzas de seguridad estatales y federales.

Detienen a excomandante en Poza Rica

Según el comunicado oficial de la FGE, la captura fue realizada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En Poza Rica, detenido presunto responsable de extorsión agravada. https://t.co/dbONrCedg4 pic.twitter.com/l8FsnEfCC4 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) January 26, 2026

La Fiscalía detalló que se cumplimentó una orden de aprehensión contra Efigenio “N” como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de dos víctimas, cuyas identidades se mantienen reservadas por razones legales y de seguridad.

Tras su detención, el exmando policiaco será presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde un juez determinará su situación jurídica en las próximas horas. La FGE subrayó que el proceso se llevará a cabo con respeto al debido proceso y a los derechos humanos del imputado.

Un golpe que sacude a la corporación municipal de Poza Rica

El caso ha generado inquietud en Poza Rica, una ciudad golpeada desde hace años por problemas de violencia, crimen organizado y denuncias ciudadanas por abusos de autoridad. Que un excomandante policial sea señalado por extorsión agrava la percepción de desconfianza hacia las corporaciones municipales.

De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo para detenerlo se ejecutó sin incidentes, aunque con un despliegue importante de seguridad, dada la relevancia del cargo que el detenido había ocupado y el tipo de delito que se le imputa.

Veracruz, con cifras alarmantes de extorsión

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron 730 casos de extorsión en el estado de Veracruz, una cifra que mantiene a la entidad entre las más afectadas por este delito a nivel nacional.

Especialistas en seguridad advierten que la extorsión es uno de los delitos que más impacta a comerciantes, empresarios y ciudadanos, ya que no solo genera pérdidas económicas, sino también miedo y control territorial por parte de grupos criminales.

