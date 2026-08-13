Detienen a exvocero de “Alito” Moreno por presunto peculado; lo señalan por desvío millonario

Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

Medina Hernández es señalado como presunto cómplice en un esquema mediante el cual habrían sido desviados 36 millones de pesos a través de empresas que facturan operaciones simuladas.

El exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se esperaba la programación de su audiencia inicial para este miércoles 12 de agosto.

¿Por qué detuvieron a Carlos Alberto Medina Hernández, exvocero de Alito Moreno?

Las investigaciones fueron integradas por personal de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), que señala a Medina Hernández por su presunta participación en hechos relacionados con el delito de peculado.

El nombre del exdirector de Comunicación Social aparece dentro de una investigación que apunta a un supuesto esquema para desviar recursos públicos mediante empresas señaladas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

El monto señalado en las indagatorias asciende a 36 millones de pesos. Sin embargo, la participación que habría tenido cada una de las personas involucradas deberá ser determinada durante el proceso correspondiente.

Detienen a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social de Campeche.



Enfrenta cargos por peculado.



Investigaciones lo ubican como presunto cómplice en un esquema de desvío de 36 millones de pesos mediante empresas que facturan operaciones simuladas. pic.twitter.com/SKKJLZuQ67 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Registro Nacional de Detenciones confirma captura de Carlos Alberto Medina

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Carlos Alberto Medina Hernández fue detenido el martes 11 de agosto de 2026 a las 21:48 horas en San Francisco de Campeche, Campeche.

La ficha señala que la detención fue realizada por la Policía Ministerial / Investigación y que actualmente se encuentra a disposición de un juez local en el Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén.

El documento oficial también establece como ubicación actual el Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén y señala que el detenido se encontraba “en traslado” al momento de la consulta.

La detención ocurrió en el barrio de Guadalupe, en San Francisco de Campeche, y quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones, cuya consulta fue realizada este 12 de agosto de 2026.

Lo señalan como presunto cómplice en desvío de 36 millones

De acuerdo con la información proporcionada sobre la investigación,m, es señalado como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, quien habría prestado servicios de contaduría a través de su despacho.

Estos servicios habrían estado relacionados con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

Las investigaciones apuntan a que ambos habrían empleado empresas que facturan operaciones simuladas para realizar un supuesto desvío de recursos por 36 millones de pesos.

Por tratarse de una investigación en curso, estos señalamientos corresponden a las hipótesis de las autoridades y no implican que Medina Hernández haya sido declarado culpable.

Luis Antonio Espinosa Campos también fue detenido

El caso también involucra a Luis Antonio Espinosa Campos, quien previamente fue detenido en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.

Posteriormente, Espinosa Campos fue trasladado al penal de San Francisco Kobén, el mismo centro penitenciario al que ahora fue llevado Medina Hernández.

De acuerdo con las investigaciones, Espinosa Campos habría operado pagos por 97 millones de pesos durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador. Estos recursos estarían relacionados con pagos realizados a la televisora Mayavisión.