Internan a una adolescente en un Anexo y sufre abuso sexual en Oaxaca; detienen al sospechoso

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que detuvo a F.A.S., señalado por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra una adolescente, quien habría sido víctima de agresiones dentro de un anexo en Tlalixtac de Cabrera.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima —cuyos datos se mantienen reservados conforme a la ley— fue internada en dicho centro de rehabilitación, donde en distintas ocasiones habría sufrido agresiones sexuales y físicas , además de ser aislada e incomunicada durante varios días, lo que agravó su situación de vulnerabilidad.

Abuso dentro de un anexo en Oaxaca, un espacio que debía proteger a la adolescente

Los hechos ocurrieron en un entorno que, en teoría, debía brindar atención y cuidado a personas en proceso de rehabilitación contra las adicciones. Sin embargo, según la carpeta de investigación, el lugar se convirtió en un espacio de riesgo para la adolescente, quien presuntamente fue sometida a violencia reiterada.

Este tipo de casos vuelve a poner sobre la mesa la falta de supervisión y regulación en algunos centros de rehabilitación, especialmente aquellos donde se interna a menores de edad , muchas veces sin mecanismos efectivos de denuncia ni acompañamiento externo.

Tras recibir la denuncia, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, inició las indagatorias correspondientes. Durante el proceso, se recabaron pruebas suficientes que fueron presentadas ante un juez, quien concedió la orden de aprehensión contra el presunto responsable.

La detención de F.A.S. se llevó a cabo mediante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica en las próximas audiencias.

Violencia sexual contra adolescentes en México

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) , la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes va en aumento. Registros de la Secretaría de Salud indican que durante 2024, hospitales del país atendieron a 10,613 personas de entre 1 y 17 años por violencia sexual.

Esta cifra representa un incremento de 1,241.7% en comparación con 2010, cuando se reportaron apenas 791 casos. Además, el aumento fue de 8.3% respecto a 2023, año en el que se contabilizaron 9,802 atenciones.

En términos generales, 2024 fue el año con más casos registrados desde 2010, duplicando el promedio anual observado en los últimos 14 años, lo que evidencia la gravedad del problema.

No obstante, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han insistido en que estos casos no deben quedarse solo en detenciones, sino avanzar hacia sentencias ejemplares, reparación del daño a las víctimas y una revisión profunda de los centros de rehabilitación que operan en la entidad.

