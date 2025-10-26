Capturan a Karla “N” y Anabel “N”, señaladas por el robo de la bebé en Hospital Materno Infantil de Durango

Sonia Yadira De La Garza, fiscal General del Estado de Durango, informó sobre la detención de Karla Daniela “N” y Anabel “N”, señaladas como presuntas responsables del robo de la bebé Judith Alejandra R. R., quien fue sustraída del Hospital Materno Infantil el pasado 23 de octubre de 2025.

Así fue sustraída la bebé Judith en el hospital en Durango

De acuerdo con las investigaciones, Karla Daniela “N” salió de su domicilio en el fraccionamiento Benito Juárez y llegó al hospital alrededor de las 9:00 horas, ingresando por la escalera de emergencia vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas.

En una bolsa negra que cargaba, llevaba los objetos que utilizaría para sustraer a la bebé Judith sin ser detectada.

Las autoridades detallaron que Anabel “N”, empleada de limpieza contratada por una empresa privada, fue quien facilitó información clave sobre la ubicación de la bebé y los horarios de cambio de turno del personal médico.

También le indicó que la niña, identificada con las iniciales J.A.R.R., era la más sana del área neonatal, lo que la convertía en un blanco más vulnerable.

Cerca de las 16:00 horas, Karla Daniela “N” aprovechó un descuido, ingresó al área restringida, envolvió a la bebé en una sábana y la ocultó dentro de la bolsa negra para salir del hospital sin ser descubierta.

Sustraen a bebé de sólo 1 mes en #Durango...



La Fiscalía del estado activó el protocolo de #AlertaAmber por la sustracción de Judith Alejandra.



Los hechos ocurrieron en la Zona Centro de la ciudad de Durangohttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/akKk1gHFNB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025

Al salir del lugar, se trasladó en taxi a su domicilio, donde mantuvo a la menor privada de la libertad, poniendo en riesgo su vida al negarle la atención médica necesaria y cortarle el cabello para alterar su apariencia.

Hizo pasar a la bebé como suya

El motivo es porque Karla Daniela “N” hizo creer a su pareja que se encuentra residente en Estados Unidos, que ella acaba de tener a la bebé, incluso información que le dio a su mamá, que tenía dos días de haber tenido a su bebé, a quien también les hacía creer que ella estaba estudiando enfermería en una escuela privada, situación de que no era cierta.

Abandona a la bebé en una bolsa de plástico

Tras la detención de Anabel “N”, Karla “N” decidió abandonar a la bebé en un jardín cercano a su casa. Vecinos reportaron el hallazgo al 911, lo que permitió que la menor fuera rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde se encuentra estable.

La Fiscalía informó que las dos mujeres ya fueron internadas en el Centro de Reinserción Social y enfrentarán cargos por la privación ilegal de la libertad y otros delitos.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes colaboraron en la búsqueda y aseguramiento de las responsables.