Así luce la mujer que se robó a la bebé Judith en Durango: este es el retrato hablado

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) difundió el retrato hablado de la mujer que supuestamente se robó a la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, de apenas un mes de nacida, quien fue robada del Hospital Materno Infantil de la capital duranguense.

El caso provocó una intensa movilización de autoridades locales, estatales y federales, además de una gran preocupación social por la integridad de la menor.

De acuerdo con la fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso, las investigaciones comenzaron de inmediato, activando los protocolos de Alerta Amber y estableciendo filtros de seguridad en carreteras, terminales y aeropuerto, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Horas después, la bebé fue localizada sana dentro de una bolsa en un área verde de la ciudad, tras la difusión de imágenes que mostraban a una mujer vestida como enfermera llevándosela del hospital.

Así es el retrato hablado de la mujer que se robó una bebé en Durango

Según la descripción oficial, la presunta responsable tiene entre 35 y 45 años de edad, mide aproximadamente 1.58 metros, es de complexión media y tez moreno claro.



Cara: ovalada

Cabello: lacio, negro y largo

Ojos: grandes y redondos, color oscuro

Boca: grande, con labios gruesos

Nariz: recta

Señales particulares: marcas de acné en las mejillas y dientes frontales torcidos y manchados

Vestimenta: uniforme tipo filipina médica o quirúrgica

Las autoridades han reiterado que solo la información difundida por la Fiscalía es oficial y confiable, por lo que exhortan a la ciudadanía a no compartir imágenes no verificadas que puedan afectar a personas inocentes.

Fiscalía llama a colaborar y evitar rumores sobre la presunta responsable del robo de una bebé

La fiscal De la Garza Fragoso pidió a los medios de comunicación y a la población mantener la difusión responsable, apoyando solo con datos que puedan ser confirmados.

“Les pedimos respeto por la familia y por las víctimas. Sabemos del dolor que atraviesan, pero necesitamos no entorpecer las investigaciones”, expresó. Además, reiteró que cualquier persona que cuente con información útil para el caso puede comunicarse de manera anónima y confidencial al 911 o al 618 137 37 30, teléfonos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Durango.

El Gobierno del Estado y las autoridades de los tres niveles mantienen comunicación constante con los padres de la bebé Judith, quienes han estado presentes durante cada avance en la investigación.