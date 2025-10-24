¡ÚLTIMA HORA! Localizan dentro de una bolsa a bebé sustraída por mujer vestida de enfermera en hospital de Durango

Dentro de una bolsa y en una área verde de la ciudad de Durango hallan a la bebé de un mes robada anoche en un hospital.

Se dio a conocer a través de un video el momento en que una mujer que vestía como enfermera se llevaba a la pequeña; horas después se das conocer que ya fue localizada.

Así fue como una mujer vestida de enfermera sustrajo a una bebé

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) activó de manera urgente el protocolo de Alerta Amber con el fin de localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una niña que contaba con apenas un mes de edad.

Esta alerta se produjo tras la sustracción de la menor, un hecho que encendió las alarmas de las autoridades debido a la extrema vulnerabilidad de la recién nacida y el riesgo inminente para su seguridad física.

Sustraen a bebé de sólo 1 mes en #Durango...



La Fiscalía del estado activó el protocolo de #AlertaAmber por la sustracción de Judith Alejandra.



Los hechos ocurrieron en la Zona Centro de la ciudad de Durangohttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/akKk1gHFNB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2025

Según los detalles proporcionados en el reporte oficial emitido por la Fiscalía de Durango, el incidente tuvo lugar en la Zona Centro de la capital del estado. La alerta indicó de manera específica que la infante fue sacada de su entorno familiar por un tercero. Dada su edad y las circunstancias que rodearon su desaparición, las autoridades manifestaron una profunda preocupación, estimando que su integridad podría haber estado comprometida de forma inmediata.

Al momento no se conocen mas datos sobre el paradero de la mujer que sustrajo a la menor.