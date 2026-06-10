Se negaron a parar y los arrestaron: Detienen a diputado del PT, “Tony” Flores y a su hermana, exalcaldesa de Múzquiz, en Coahuila

Durante la madrugada del pasado 9 de junio, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Antonio "Tony" Flores, y su hermana Tania Flores, expresidenta municipal de Múzquiz, fueron detenidos luego de una persecución en el estado de Coahuila.

La detención se dio luego de que ambos se negaran al paro marcado por las autoridades y que no permitieran que estas revisaran la unidad en la que se transportaban.

Persecución, detención y acusaciones en #Coahuila



El diputado local del PT(@PTnacionalMX), Antonio "Tony" Flores Guerra, y su hermana, Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, fueron detenidos durante un operativo de seguridad en Coahuila.



Según los reportes, todo comenzó… pic.twitter.com/M3W3iJ8kkj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 10, 2026

Así fue la detención de "Tony" Flores y su hermana

Fue más o menos a las 2:00 de la madrugada en la carretera estatal 22 de la Región Carbonífera. Policías detectaron una camioneta de alta gama circulando con blindaje a exceso de velocidad, por lo que le pidieron que se parara.

La persona que iba conduciendo ignoró las instrucciones y se dio a la fuga, la cual se volvió una persecusión por ocho kilómetros, hasta que las patrullas pudieron frenarla.

Fiscalía aclara qué pasó

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, comentó en una rueda de prensa que la detención y luego liberación de los hermanos, después de 5 horas, no fue por motivos políticos ni tuvo nada que ver con las recientes votaciones.

Fernández Montañez aseguró que ambos actuaron de forma violenta con insultos y amenazas para impedir que los policías inspeccionaran el automóvil; añadió que a toda persona que se le marque el alto, debe identificarse ante la autoridad, sin importar si es funcionario o no.

Cómo reaccionaron "Tony" Flores y su hermana ante la detención

Los hermanos Flores Guerra hicieron transmisiones en vivo en sus redes sociales después de ser liberados de las oficinas ministeriales de Sabinas.

Antonio "Tony" Flores dijo haber sido golpeado y su hermana denunció un presunto abuso sexual por tocamientos e intentos de sumisión con gas por parte de policías.

Polémicas de "Tony" Flores en Cohuila

La detención de Antonio Flores, quien buscaba la reelección por la coalición entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), trajo de vuelta las antiguas polémicas del funcionario público.

"Tony" Flores fue conocido en redes sociales como "Lord Lamborghini" por exhibir autos de lujo valorados en millones de pesos, Flores Guerra también fue blanco de críticas por contratos comerciales con la Comisión Federal de Electricidad y acusaciones graves sobre conductas inapropiadas con menores.

Les presento al diputado cuatrotero Tony Flores #LordLamborghini y su hermana.



Son de #Coahuila.



Pero eso hacen en todo el país: prepotentes, vulgares, corrientes, mentirosos y violadores contumaces de la ley.



FUERA EL CÁNCER DE MORENA DEL PAÍS. pic.twitter.com/oFvXrPHUE6 — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) June 10, 2026

Congreso estatal designa relevo para Antonio Flores

El Congreso del Estado de Coahuila determinó suspender al legislador de sus funciones. Esta sanción parlamentaria se llevó a cabo luego de acumular cuatro inasistencias consecutivas no justificadas a las sesiones del pleno, lo que obligó a la mesa directiva a llamar de manera inmediata a su suplente legal.