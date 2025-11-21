Caso Carlos Manzo: Trasladan a “El Licenciado” al Altiplano; es presunto autor intelectual del homicidio

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en espera de su audiencia.

Un convoy de fuerzas federales, estatales y municipales salió de la Fiscalía General del Estado con destino a un Centro Penitenciario, donde esta noche dormirá Juan Armado "N", señalado por las autoridades como la persona que orquestó la logística para dar muerte al fundador del Movimiento del Sombrero o La Sombreriza.

Carlos Manzo murió al ser atacado a balazos en Uruapan: ¿por qué investigan al CJNG?|SSPC

Prevén audiencia de "El Licenciado" sea el 21 de noviembre de 2025

En el operativo de trasladado, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó la Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Civil y Policía Morelia.

Fuentes cercanas al caso indicaron que probablemente el día de mañana se realice la audiencia de imputación en contra de "El Licenciado", por lo que en próximas horas se conocerá oficialmente cuáles son los delitos que habrá de enfrentar.

Así se planeó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Hasta el momento se sabe que, de acuerdo con las investigaciones, Jorge Armando "N" coordinó –mediante un grupo de mensajería— la forma en la que un menor de 17 años que le disparó, apoyado por dos cómplices, deberían acercarse para matar al alcalde Carlos Manzo durante el Festival de Las Velas, el 1 de noviembre de 2025.

Momentos después de perpetrar el homicidio, el menor de 17 años fue abatido por el personal de seguridad del edil, mientras que los otros dos —luego de dar aviso a "El Licenciado"— fueron retirados del sitio y localizados ejecutados en la carretera a Paracho el 10 de noviembre.

Derivado del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, se logró ubicar con los teléfonos de estos dos último, donde se detectan mensajes, mismos que permiten establecer la relación y paradero de "El Licenciado", quien fue detenido cerca del Mercado San Juan en el Centro de Morelia.

"El Licenciado" reveló nombre clave de quién es su jefe

"El Licenciado" manifestó pertenecer a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificando como su jefe directo en la estructura criminal a Ramón "N", alias "El R1", mismo que supuestamente dio la orden para matar a Carlos Manzo.

Lo que suceda durante la audiencia será de suma importancia para continuar con los trabajos de investigación que permitan a su vez el esclarecimiento pleno del homicidio y lleve a la detención de otros involucrados y con ello conocer el móvil del asesinato.