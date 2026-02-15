“No les bastó con callar a Carlos": Grecia Quiroz denuncia persecución política en Uruapan

La política en Michoacán está al rojo vivo. Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda del líder social Carlos Manzo, lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales denunciando lo que ella llama un "enjuiciamiento político". Según la alcaldesa, no solo quieren quitarle el cargo, sino que buscan silenciar el movimiento que inició con su esposo.

Esta denuncia surge en un momento crítico para el municipio, donde el dolor por el asesinato de Manzo sigue fresco y la tensión con el Congreso local va en aumento.

Grecia Quiroz: "No les bastó con callar a Carlos"

Con un mensaje cargado de emoción, Quiroz aseguró que quienes le quitaron la vida a su esposo ahora intentan sacarla a ella del camino político. La alcaldesa cuestionó que, mientras las autoridades no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, sí parecen tener prisa por abrirle un proceso a ella.

"Este movimiento nació del dolor, pero también de la dignidad", afirmó, dejando claro que no piensa dar un paso atrás.

Grecia Quiroz se dice lista para todo

Retomando una frase que se volvió el lema de su esposo, la edil recordó que en su lucha social solo existen tres caminos: "la muerte, la cárcel o el éxito".

Grecia Quiroz aseguró estar preparada para cualquiera de ellos, incluso si intentan meterla a la cárcel o destituirla, pues sostiene que el pueblo de Uruapan ya "despertó" y no permitirá que los políticos de siempre regresen a extorsionar o robar.

¿De qué acusan a Grecia Quiroz?

El conflicto no es solo de palabras; hay acciones legales en marcha. Diputados locales de partidos como Morena, PRI y PRD acudieron a la Auditoría Superior de Michoacán para exigir una investigación formal contra su administración.

El motivo principal son las quejas por aumentos desmedidos en el cobro del predial, los cuales, según los legisladores, han subido hasta un 300% en algunos casos, cuando el límite autorizado para 2026 era apenas del 6%.

Grecia Quiroz denuncia persecución política en Uruapan



“Quieren callar una voz”, acusa la alcaldesa



Una batalla por el poder y el dinero

Para la alcaldesa, estas acusaciones sobre el predial son solo un pretexto de sus adversarios porque "ya no les dan los números" y están desesperados por volver al poder. Quiroz sostiene que los ataques provienen de grupos que quieren seguir intimidando a la gente.

Por otro lado, los diputados insisten en que solo buscan un "cobro justo" y que la ley se cumpla para proteger los bolsillos de los ciudadanos.

¿Qué pasará con el movimiento de Carlos Manzo?

Pase lo que pase con su cargo, Grecia Quiroz insiste en que el Movimiento del Sombrero ya no le pertenece a una persona, sino a la gente de Uruapan.

Mientras las investigaciones por el predial avanzan y la amenaza del juicio político sigue en el aire, la alcaldesa prometió mantenerse firme: "Aunque me enjuicien o me metan a la cárcel, a este movimiento ya no lo podrán parar".