Cae en el Edomex por intento de feminicidio: Golpeó a mujer, la roció con alcohol e intentó quemarla

Un delicado caso de intento de feminicidio en grado tentativa sacudió la colonia Centro de Valle de Bravo, en el Edomex; después de que un hombre golpeó, roció con alcohol a una mujer e intentó quemarla en un arranque de furia; sin embargo, la rápida intervención de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) evitó una tragedia mayor.

La víctima, agredida físicamente y expuesta a un riesgo extremo, recibió atención inmediata mientras las autoridades aseguraban la zona y detenían al agresor.

¿Cómo ocurrió el intento de feminicidio en el Edomex?

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales recibieron el reporte de una emergencia por violencia de género. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a la mujer que denunció que Isaías ‘N’, de 47 años, la había golpeado y rociado con alcohol con la intención de prenderle fuego.

La violencia y el pánico activaron protocolos de atención inmediata, con personal de seguridad brindando protección y resguardo a la víctima.

El operativo incluyó vigilancia perimetral y coordinación con unidades de emergencia locales, quienes aseguraron que la situación no representara un riesgo para terceros.

Tras verificar la identidad del agresor y confirmar los hechos, los policías detuvieron a Isaías ‘N’, informándole sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso legal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INTENTÓ MATAR A SU PAREJA Y SE AUTOLESIONÓ ANTES DE HUIR EN TOLUCA

#ValleDeBravo || La rápida intervención de policías #SSEdoméx culminó en la detención de un hombre como probable responsable de feminicidio en grado de tentativa.



La víctima señaló que el sospechoso la violentó física y verbalmente, además de rociarle alcohol. #NoEstásSola pic.twitter.com/PswVYwYqS3 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) August 25, 2025

El detenido enfrenta cargos por intento de feminicidio en grado de tentativa, con posibles sanciones penales que incluyen años de prisión y medidas de protección para la víctima, reafirmando el compromiso de las autoridades del Edomex para garantizar seguridad y justicia frente a la violencia de género.

¿Cuál es el castigo por intento de feminicidio en el Edomex?

En el Estado de México, el intento de feminicidio se sanciona con penas de prisión de 12 a 25 años, dependiendo de la gravedad de la agresión y si hubo uso de armas o sustancias peligrosas.

La legislación estatal también contempla medidas de protección para la víctima, reparación del daño y seguimiento psicológico.

Este marco legal busca prevenir la violencia de género, garantizar justicia inmediata y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a agresiones contra mujeres.